Uno dei settori senza veri e propri limiti di idee è quello dell'informatica. Ed in questo possiamo trovare prodotti come i Mini PC Windows, che spesso sono sì compatti ma difficilmente lo sono come il GMK NucBox, piccolo nella forma e nella forma, in offerta con codice sconto su Geekbuying e spedizione da Europa.

GMK NucBox: il piccolo Mini PC Windows in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il design del NucBox richiama inevitabilmente quello del leggermente più piccolo Chuwi LarkBox, ma ha comunque uno stile tutto suo. Parlando di dimensioni, abbiamo una struttura da 6.2 x 6.2 x 4.2 cm, pesando solo 125 grammi. Passando poi alle specifiche tecniche, si parte da una CPU Intel Celeron J4125 con GPU Intel UHD Graphics 600, per la memoria abbiamo 8 GB di RAM LPDDR4 e 128/256 GB SSD M.2 2242 MHz.

Passando oltre, abbiamo le seguenti porte: 2 porte USB 3.0, una porta USB Type-C (che funge da caricabatterie), una porta HDMI (anche per display 4K), jack da 3.5 mm e ingresso MicroSD. Non manca il Wi-Fi ac Dual-Band, Bluetooth 4.2, ma soprattutto una ventola di dissipazione molto silenziosa. Presente il sistema operativo Windows 10 con possibilità di installare Linux.

Trovate il mini PC Windows GMK NucBox in offerta su Geekbuying al prezzo di 161.4€ per la versione 8/128 GB e 186.9€ per la versione 8/256 GB, questo grazie al Coupon dedicato. La spedizione è da Europa ed ha un costo di 4.85€.

