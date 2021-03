Archiviato febbraio, ci avviamo al mese di marzo 2021 che ci porterà alla primavera e quindi alle belle giornate e allo sport all'aperto. E quale miglior modo se non farsi monitorare da uno smartwatch com quelli di Amazfit, come GTR, GTR 2 e GTS 2, 2E, 2 Mini, Bip U, T-Rex e Stratos 3, che vanno in offerta con codice sconto.

Codice sconto Amazfit: ecco come applicarlo nell'offerta smartwatch

Come ottenere quindi lo sconto sugli indossabili del marchio? Molto semplice! Bisogna selezionare uno o più smartwatch tra Amazfit GTR, GTR 2 e GTS 2 (che abbiamo recensito), 2E, 2 Mini, Bip U, T-Rex e Stratos 3, metterli nel carrello e inserire il Coupon dedicato all'offerta, per ottenere 10€ e 5€ di sconto.

Se acquistate ad esempio Amazfit GTR, GTR 2 e GTS 2, T-Rex e Stratos 3, inserendo il codice MARZO10 otterrete 10€ di sconto al checkout. Altrimenti, selezionando uno tra GTR 2E e GTR 2E, 2 Mini e Bip U potrete ottenere 5€ di sconto con il Coupon MARZO5.

Ricordiamo che tali offerte sono cumulabili con altre già presenti e sono valide per tutto il mese di marzo 2021, quindi potrebbe essere un ottima occasione per fare un bel regalo per la Festa del Papà o per Pasqua. Trovate lo store ufficiale di Amazfit.shop a questo link, dove troverete tutte le soluzioni sopracitate e altri prodotti.

