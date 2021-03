In un periodo molto fertile per gli smartphone da gaming, ce n'è uno pronto al debutto ma che prova a distinguersi per essere comunque uno smartphone con uno stile più “lifestyle”. Stiamo parlando di iQOO Neo 5, che prima del suo lancio si ritrova in bella mostra dei bellissimi accessori da come cover, ventola supplementare, auricolari wireless e cavo di ricarica da gaming.

iQOO Neo 5: ecco le caratteristiche di cover e accessori da gaming

Presentati sul profilo ufficiale del produttore partner di vivo, gli accessori dedicati al Neo 5 sono 4 e si dividono in più settori. Partendo dalle cover, che sono sicuramente il prodotto più standard del lotto, in silicone rinforzato che mette in risalto il camera bumper, il logo ed il nome dello smartphone serigrafato sul lato. Passando poi ad accessori più votati al gaming, la ventola supplementare di raffreddamento dovrebbe garantire temperature molto basse per lo smartphone di iQOO durante le sessioni di gioco.

E con la ventolina, non manca il cavo di ricarica per iQOO Neo 5 pensato proprio per giocare, avendo un'applicazione che tiene saldo lo smartphone in orizzontale con tanto di ingresso USB Type-C direzionato proprio per rimanere in quella posizione. Non è una novità per iQOO, ma di certo è migliorata. Infine, debuttano gli auricolari dedicati proprio a sport e gaming iQOO Wireless Earphones.

Al momento non conosciamo il prezzo e la disponibilità di questi accessori da gaming, ma è chiaro che verranno rivelati il 16 marzo 2021, giornata fissata per la data di uscita del nuovo iQOO Neo 5 che si preannuncia un top-mid range che darà filo da torcere al grande rivale Redmi K40 ma forse anche a qualche top con Snapdragon 888.

