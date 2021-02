In un mondo di cuffie TWS, anche le altre tipologie di auricolari wireless stanno lasciando il posto. Ci sono però modelli, specie nel settore sport, che provano a distinguersi. Ed è il caso degli auricolari sport Bluetooth Origem HS-3 Pro, protagonisti della nostra recensione, che provano con un audio ben strutturato a contrastare il trend, ma ci saranno riusciti?

Recensione Origem HS-3 Pro: auricolari sport con audio fuori dal comune

Contenuto della confezione

Una confezione elegante e senza troppi fronzoli, con dei bei richiami ai dettagli in alluminio degli auricolari sport Origem stessi. Al suo interno è molto curata, con immagini lifestyle del prodotto. Quanto invece al contenuto, abbiamo le cuffie, la manualistica e una bella custodia in simil-pelle in cui è incluso il cavo Micro USB (purtroppo anacronistico), il supporto regolatore per il cavo e i gommini di ricambio. Una buona sorpresa.

Design e materiali

Di per sé, il design delle HS-3 Pro (non differente dalle sorelle minori che abbiamo recensito qualche tempo fa) non è male, è anche piacevole da vedere, ma il colore rosso utilizzato restituisce una sensazione “cheap” che stona con la qualità generale del prodotto. Anche perché i materiali sono buoni e al tatto sono tutt'altro che scadenti. Forse con un colore più scuro avrebbero reso di più.

Ma ci teniamo volentieri gli stecchetti in alluminio regolabili per l'indosso di questi Origem, che rendono il tutto molto comodo. Apprezzabile e non da tutti.

Funzioni smart

Anche in questi Origem HS-3 Pro sono presenti i controlli smart, ma a differenza delle TWS che hanno funzioni tramite touch, qui bisogna passare per il controller collegato al filo degli auricolari sport (ma questa è una conformazione di tutti questi modelli dedicati). Sono precisi e utili, confermando la qualità di questo prodotto, che si fregia della chicca degli assistenti vocali (specie Siri).

Il pairing è molto stabile e rapido ed anche grazie a tutta la serie di standard per il Bluetooth 5.0 non facili da trovare in cuffie di questo prezzo e forse oltre. Unica pecca, non è presente un'applicazione dedicata.

Qualità audio – Origem HS-3 Pro

Il punto forte di questi auricolari sport. La qualità audio delle Origem HS-3 Pro è davvero ottima, anche grazie al codec Qualcomm AptX e l'audio HDR che dà un importante spunto ai dispositivi Android dotati di chipset Snapdragon e che restituisce un suono davvero ottimo ma soprattutto dei bassi potenti. I bassi sono davvero rari da trovare oggi negli auricolari wireless, specie nei TWS, quindi ritrovarli in questo tipo di prodotto è una piacevole sorpresa, dato che donano un audio davvero fuori dal comune per la fascia di prezzo in cui si piazzano.

Ecco la scheda tecnica completa degli auricolari wireless sport Origem HS-3 Pro:

Chip Qualcomm

Bluetooth 5.0 con codec cVc8.0;

driver dinamici da 8 mm;

distanza di trasmissione 10 metri;

codec SBC/AAC/aptX/apt-HD;

certificazione IPX5;

impedenza 16 Ω;

dimensioni 300 x 30 x 30 mm;

Autonomia

Buona l'autonomia, fa il suo lavoro e dura per quanto promette, quindi circa 8-9 ore di utilizzo continuo, molto indicate per quello per cui sono pensati gli auricolari HS-3 Pro, cioè per la corsetta o gli esercizi fisici.

La ricarica, nonostante abbia un'entrata Micro USB, è abbastanza rapida e quindi ci permette di utilizzarle in tempi brevi.

Prezzo di vendita – Origem HS-3 Pro

Altro punto a favore di questi auricolari Origem è il prezzo. Sebbene partano da un listino vicino ai 100€, sono da subito acquistabili a meno di 50€, che le rendono un prodotto altamente competitivo per la fascia i cui si collocano, sopratutto per quello che offrono. Le trovate disponibili sul sito ufficiale, di cui vi lasciamo il box di acquisto in basso.

Conclusioni

Le conclusione per la recensione di questi auricolari sport Origem HS-3 Pro è che sono davvero un buon prodotto. Certo, non le migliori cuffie sport di sempre o in generale, ma se la giocano bene e provano anche a distinguersi, grazie ad un audio importante a scapito di cose che potremmo definire sacrificabili, che rende il tutto gradevole da usare. In sintesi, ci sono piaciute, proprio perché come uno degli ultimi baluardi di questa nicchia di prodotti, danno filo da torcere alle TWS pensate per questo utilizzo.

