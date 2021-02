Mentre siamo in attesa del prossimo smartphone da gaming della serie ROG, ASUS continua a sfornare novità interessanti anche in fatto di notebook, con una nuova soluzione che si è già saputa distinguere al CES 2021 con il premio Innovation Award. ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) è la quintessenza del multitasking e ora è ufficiale in Italia: ecco tutti i dettagli su specifiche, caratteristiche e prezzo di vendita per il nostro paese.

ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Con un profilo sottile da 16.9 mm, ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) introduce un nuovo design grazie alla presenza di uno ScreenPad Plus inclinabile; si tratta di un touchscreen secondario da 12.6″ – con una risoluzione di 1920 x 515 pixel ed una luminosità fino a 400 nits – che si inclina automaticamente verso l'alto (di 7°), riducendo abbagliamenti e riflessi per una migliore leggibilità. Il display principale è caratterizzato da bordi ultra-slim ed un rapporto superficie/schermo del 93%. In questo caso ci troviamo alle prese con un'unità IPS da 14″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e rapporto in 16:9, cornici NanoEgde, PANTONE Validated e certificazione TUV Rheinland. Non manca poi il supporto allo stilo, con 4069 punti di pressione.

Hardware

In termini di specifiche, ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) offre performance di tutto rispetto grazie alla presenta di un processore Intel Core i7 di 11th Gen, con grafica Intel Iris Xe oppure con GeForce MX450 opzionale. Il tutto è abbinato a memorie RAM fino a 32 GB e storage SSD fino a 1 TB. In termini di autonomia si parla di circa 17 ore mentre la funzione USB-C Easy Charge assicura una ricarica versatile sia dal caricabatteria USB-C certificato Power Delivery sia da un qualsiasi caricabatterie USB-C standard.

Il terminale è dotato anche della tecnologia ASUS Intelligent Performance, che interagisce con i processori Intel di 11th Gen per ottimizzare le prestazioni: utilizzando la modalità Performance, gli utenti possono godere di un aumento delle prestazioni fino al 40% rispetto a un laptop standard simile.

ASUS ZenBook Duo 14 ufficiale in Italia: prezzo e uscita

Il nuovo ASUS ZenBook Duo 14 è disponibile in Italia in varie configurazioni tramite lo shop ufficiale del brand, su Amazon e presso i principali negozi di elettronica al prezzo di 1.799€; le varie configurazioni prevedono 16 GB di RAM mentre la versione da 32 GB sarà disponibile prossimamente solo sul canale eshop di ASUS. Per quanto riguarda Stylus Pen e Duo Stand, entrambi gli accessori sono in dotazione.

