In un 2020 dove “rivoluzione” come termine è quasi un eufemismo, OnePlus inizia a valutare le proprie sfide per il 2021. In un'intervista a Qualcomm, l'attuale e unico CEO del brand Pete Lau ha parlato di quello che sarà l'anno appena iniziato.

Pete Lau: OnePlus a lavoro su display, fotocamera e al rinnovo della serie Nord nel 2021

Dopo alcune considerazioni nei quasi 8 anni di storia di OnePlus, Pete Lau ha dichiarato che il brand è a lavoro per migliorare quello che i display dei propri smartphone posso restituire in qualità dell'immagine ma anche per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento. In questo senso dice, OnePlus 8T è stato un prodotto davvero ben riuscito ed è la base su cui ripartire.

Non solo display però, l'imaging del 2021 di OnePlus sarà incentrato anche nel comparto fotocamera, che sfrutterà al massimo l'ISP Qualcomm Spectra, che attrae tanti produttori che hanno scelto Snapdragon 888 per i propri flagship, per donare all'utente una resa senza precedenti del brand e anche sul mercato.

Infine, apre il discorso Nord, che per il brand è stata la ventata di “aria fresca” da portare in India ed Europa, con il top della serie che è stato (seppur con scorte limitate) una sorta di game changer della fascia di prezzo. Per questo, la serie Nord continuerà anche nel 2021, con un ampliamento di prodotti ed un miglioramento di quelli già presenti.

Insomma, per vedere tutti gli sforzi del marchio di Pete Lau, non ci resta che attendere il prossimo flagship OnePlus 9, che si preannuncia quindi molto, molto interessante.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu