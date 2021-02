Mangiare sani senza rinunciare al gusto? Grazie a Xiaomi ed alla sua friggitrice ad aria Liven da YouPin è possibile e le cose si fanno ancora più interessanti se è possibile risparmiare grazie ad un codice sconto dedicato. Il prodotto, che in un primo momento era stato soltanto appannaggio del mercato cinese è disponibile in Europa già da un po' di tempo grazie a Banggood, ma è sempre un piacere acquistarlo in offerta, a prezzo ridotto.

Codice sconto friggitrice ad aria Xiaomi Liven, da 2.5 litri: risparmia grazie a questo Coupon, con tanto di spedizione dall'Europa

La friggitrice ad aria Xiaomi Liven conserva – appunto – tutti i vantaggi dei prodotti del brand e mutua dunque un design minimal ed integrabile ad ogni ambiente. Allo stesso tempo, con un costo particolarmente ridotto grazie al coupon offerto da Banggood, avrete la possibilità di portarvi a casa un dispositivo che si presenta, per certi aspetti, Smart. Sarà infatti la stessa Air Fryer di Xiaomi ad indicarvi i tempi di cottura migliori per ogni ingrediente, in modo da facilitare e velocizzare il vostro compito.

Inoltre, il carrello estraibile e smontabile, rende particolarmente agevole la pulizia del prodotto. Se siete curiosi di provare la friggitrice ad aria Xiaomi Liven da 2.5 litri non vi resta che cliccare sul link in basso e applicare il codice sconto in fase di check out. Vi ricordiamo ancora una volta che il prodotto è disponibile con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

