La ciotola smart Xiaomi Petwant nutre il vostro cucciolo in modo sano, anche quando non ci siete

Tra i tantissimi accessori presenti su YouPin non mancano soluzioni dedicate ai nostri amici a quattro zampe e tra queste trovano spazio un bel po' di idee utili ed innovative. L'ultima novità è la ciotola smart Petwant, un dispositivo lanciato tramite la piattaforma di Xiaomi e che potrebbe rivelarsi indispensabile per i più attenti all'alimentazione del proprio compagno, proposto ad un prezzo accessibile.

Xiaomi YouPin fa sognare cani e gatti, con la nuova ciotola smart Petwant

La ciotola smart Xiaomi Petwant arriva con un design minimal, nel perfetto stile del brand: il corpo circolare integra sei scomparti per il cibo, i quali possono essere riempiti con alimenti diversi. Insomma, è possibile offrire al proprio compagno a quattro zampe fino a sei pasti diversi nel corso della giornata; in caso di animali “mangioni” (che tengono quindi a finire subito tutto il cibo nella ciotola), i pasti vengono razionati e resi accessibili in base al movimento della ciotola. Questa può essere programmata tramite orario oppure controllata da remoto con il proprio smartphone, grazie all'integrazione con l'app di Xiaomi dedicata alla domotica.

Anche se siete fuori casa non dovrete preoccuparvi dell'alimentazione del vostro cucciolo: la ciotola permette di utilizzare cibi freschi o umidi (in quanto vengono conservati in uno scomparto chiuso fino al momento stabilito), in modo da non essere costretti ai soli croccantini.

La ciotola smart Petwant, lanciata su Xiaomi YouPin, è disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress, al prezzo di circa 41€. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu