Sempre in cerca della soluzione perfetta per accontentare il vostro micio? Allora non possiamo non consigliarvi Xiaomi Mijia Smart Pet Water Dispenser, l'erogatore d'acqua per animali della compagnia cinese, nuovamente disponibile con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Codice sconto Xiaomi Mijia Smart Pet Water Dispenser: l'ennesimo accessorio da avere!

Come il nome lascia intendere, Xiaomi Mijia Smart Pet Dispenser è un dispositivo dotato di funzionalità intelligenti e può interfacciarsi con lo smartphone tramite l'applicazione del brand cinese dedicata alla domotica. Si tratta di una soluzione simile a quanto visto con altri modelli lanciati su YouPin, come ad esempio la versione a marchio Homerun.

Caratterizzata da un design minimale ormai marchio di fabbrica della casa cinese e dei suoi partner, dispenser d'acqua smart per animali domestici di Xiaomi Mijia è in grado di erogare acqua fresca simulando un getto naturale; non manca un sistema di filtraggio avanzato ed un occhio di riguardo alla sicurezza (il liquido è ben distante da componenti elettriche).

Il contenitore ha una capienza di 2L e sulla parte frontale è presente una pratica luce LED che indica quanto è il momento di effettuare un refill. Xiaomi Mijia Smart Pet Dispenser è tornato disponibile sullo store Banggood, in offerta con codice sconto dedicato e spedizione dai magazzini EU, dopo un bel po' di assenza. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

