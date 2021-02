Ci sono brand che si fa proprio fatica a dimenticare, magari per affetto o perché le potenzialità mostrate potevano essere qualcosa di più. Motorola, Nokia, HTC, LG, Sony: tutti con qualcosa da dire finiti poi in un ciclone. E poi c'è BlackBerry, la più sfortunata del lotto delle “vittime” dei brand cinesi che tenterà ancora una volta di riposizionarsi sul mercato smartphone, soprattutto con Android e 5G, giocando nel terreno di casa dei rivali: l'Asia.

BlackBerry: il ritorno sarà con smartphone Android 5G, dall'Europa all'Asia

Come si giocherà la partita dell'ex prodotto di Research In Motion? Sul terreno sicuramente più complesso, cioè quello degli smartphone 5G dove Xiaomi, OPPO, Samsung e Huawei fanno voce non grossa ma grossissima e che quindi potrebbe sembrare una partita già persa. Eppure la nuova concessionaria, OnwardMobility, punta a giocare la partita in un continente in cui potrebbe rivelarsi una sorpresa in fatto di vendite.

Infatti, portare BlackBerry in Asia potrebbe giocare con la stessa strategia di Nokia, che ha trovato in India il terreno fertile per tornare ad essere quanto meno accettabile (e per cui va fatto un plauso enorme a HMD). Arrivando a costruirsi una nicchia proficua in nazioni come Giappone, India e Sud Est Asiatico potrebbe essere finalmente la spinta per tornare ad essere appetibile anche in Europa e Stati Uniti, perché porterebbe anche ad un abbassamento di prezzi che non li renderebbe impossibili da acquistare o da preferire ad altri.

Bisognerà attendere ancora qualche mese per capire se l'ennesima, forse ultima, chance per BlackBerry sarà finalmente sfruttata, dato che stavolta chi distribuirà i nuovi smartphone Android 5G non avrà pensieri di espansione dei propri prodotti, piuttosto di un brand considerato “superfluo”.

