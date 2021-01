Xiaomi Home si aggiorna: Tema Scuro, nuovi comandi e migliorie

Da qualche anno Xiaomi ha abbracciato il Tema Scuro e così stanno facendo le sue app, come da qualche giorno con Mi Home. Gli sviluppatori hanno iniziato il rilascio dell'aggiornamento alla versione V6.1.601, con la quale viene aggiunto il supporto alla tanto gradita Dark Mode. In questo modo, non solo la UI può sfruttare i vantaggi e i benefici delle tinte scure, ma anche le app che arricchiscono gli smartphone Xiaomi (e non solo).

Xiaomi aggiorna e migliora Mi Home: ecco tutte le modifiche apportate

L'aggiornamento V6.1.601 dell'app Xiaomi Home è infatti disponibile per chiunque sia in possesso di dispositivi domotici Xiaomi. Non soltanto sugli smartphone dell'azienda, ma anche su altri brand, essendo un'app liberamente disponibile sul Google Play Store. Attivando il Tema Scuro (qualora disponibile sul proprio smartphone), l'app si adatterà in automatico, ritornando chiara qualora lo si disattivasse.

Come indica il changelog dell'aggiornamento, sono state aggiunte anche le scene consigliate per “Spegni le luci di notte ” e “Buona notte”. Le novità non finiscono qua: ad essere aggiunta c'è anche la funzione di riconnessione con una videocamera di sicurezza dopo la sua disconnessione e FAQ sull'account nella sezione “Guida e Feedback“. Non mancano ottimizzazioni per il Tema Scuro con i plugin delle videocamere, velocità di aggiornamento di alcuni dispositivi ed altre piccolezze.

Per il momento, l'aggiornamento di Xiaomi Home è solamente disponibile per i Beta Tester, mentre nei prossimi giorni (se non ore) sarà reso disponibile a chiunque. Se voleste anticipare i tempi, potete scorrere in basso e selezionare “Diventa un tester” per avere accesso anticipato agli ultimi aggiornamenti.

