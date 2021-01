TikTok come Facebook: a rischio il vostro numero di telefono

Se già non bastasse la falla scovata in Facebook, adesso è il turno di TikTok ed anche in questo caso ad essere i dati degli account sono a rischio, compreso il numero di telefono. Ma non solo: ci sono un po' tutti i dati privati, compreso nickname e foto profilo, anche per profili privati. Il centro di cyber-sicurezza Check Point Research ha scoperto una punto debole all'interno del sempre più utilizzato social network. La falla riguarda la funzionalità Trova Amici, sfruttabile illecitamente per bypassare le protezione della privacy.

Scoperta una falla di sicurezza in TikTok: dati a rischio, anche il numero di telefono

Il buco software trovato dentro TikTok si comporta in maniera similare a quella di Facebook. Un malintenzionato poteva creare un elenco di dispositivi con gli ID estrapolati in modo illegittimo ed ingannare il meccanismo HTTP per bypassare i sistemi di difesa della piattaforma. Così facendo, l'hacker poteva accedere ai dettagli del profilo, avendo accesso anche a dati sensibili come il numero di telefono.

Ovviamente la notizia ed il metodo sono stati resi pubblici dopo che Check Point Research ha contattato Bytedance per evidenziare la falla. Il social è corso ai ripari sistemandola, ma non è dato sapere se nel mentre qualcuno ne abbia già approfittato. Speriamo che nei prossimi giorni non salti fuori l'ennesimo database di numeri di telefono in vendita su forum di dubbia natura.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu