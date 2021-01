Il benessere personale è fatto da tante sfaccettature che si traducono spesso in accessori dedicati di ogni tipo. Negli ultimi tempi, i massaggiatori a percussione (pistola massaggiante) sono diventati un trend del relax, soprattutto se sono della qualità dei nuovi Urikar AT1 e Pro3.

Urikar: tutte le caratteristiche dei massaggiatori a percussione AT1 e Pro3

Partendo dal modello più prestante, la pistola massaggiante Urikar AT1 è un prodotto che unisce le qualità di un massaggiatore all'intelligenza di un chipset AI che permette di ottenere una completa sessione di massaggio in maniera smart. Grazie inoltre ai suoi 8 livelli di velocità con pulsioni fino a 3600 giri al minuto, tutto questo in modo silenzioso grazie al basso rumore fino ai 60 dB. La batteria da 2600 mAh inoltre permette di ottenere lunghe sessioni fino a 10 ore consecutive. Presenti sei tipi di testine dedicati a vari tipi di massaggio.

Se volete un prodotto di qualità ma ad un prezzo più accessibile, Urikar ha lanciato anche il modello Pro3, dotato di una forza pulsante fino ai 3200 RPM, con ben 30 livelli di velocità, con una potenza di motore fino ai 45 W, anch'esso è dotato di una batteria capace di durare fino a 10 ore di utilizzo consecutivo.

Il prezzo dei modelli di massaggiatore a percussione Urikar è di 221.82€ per il modello AT1 e 115.01€ per il modello Pro3, ma con il codice sconto che trovate nella pagina dedicata, potete acquistarli al prezzo di 122.20€ il primo e 80.62€ il secondo, per un risparmio davvero importante ma per un periodo di tempo limitato (fino al 5 febbraio 2021).

