Samsung Galaxy S21 arriverà anche in versione 4G?

Sono passati pochi giorni dall'Unpacked 2021 di Samsung, che ha ufficialmente presentato tutti i device della nuova serie S21. Questi modelli, dunque, hanno suscitato da subito un grande interesse, fin dai primi leak trapelati in rete (trovate qui la nostra anteprima), per diversi motivi. Tra questi, però, sicuramente non ci sarà il fatto che siano già predisposti per il 5G, dato che qui in Italia è ancora poco diffuso. Potrebbe interessarvi, quindi, un Samsung Galaxy S21 in versione 4G?

Samsung Galaxy S21 4G riceve la certificazione dal Bluetooth SIG

Nelle ultime ore Samsung Galaxy S21 è comparso nei documenti del Bluetooth SIG, in versione 4G. Non è da sottovalutare il passaggio di questa certificazione, dato che solitamente precede l'annuncio ufficiale. Ben presto, quindi, il brand sudcoreano potrebbe decidere di rilasciare una versione “castrata” sotto il profilo della connettività. Questo potrebbe porre le basi, però, per la scelta di un prezzo più basso da applicare a questo smartphone.

Sono state certificate due versioni di Galaxy S21 4G, ovvero quelle con il numero di modello SM-G990F e SM-G990F_DS. Samsung, quindi, sarebbe pronta a rilasciare questi smartphone nei Paesi dove il 5G ancora non ingrana, conquistando comunque una buona fetta di pubblico.

Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane, quando questo dispositivo probabilmente verrà annunciato dal brand stesso.

