Redmi K30i si aggiorna ad Android 11 | Download

Era solo questione di tempo prima che Redmi K30i 5G entrasse a far parte del gruppo di smartphone che hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 11. Il roll-out stabile, iniziato in queste ore, è stato preceduto da un periodo di beta testing, ma adesso la release è pronta per il pubblico. Prima di lui, il nuovo firmware di Google è stato portato su Redmi K30 4G, K30 5G, K30 Racing Edition, K30 Pro e K30 Pro Zoom. All'appello mancano soltanto Redmi K30 Ultra e K30S (il nostro Mi 10T), ma non dovrebbe mancare molto anche per essi.

Redmi K30i 5G riceve il primo aggiornamento ad Android 11 Stabile

L'aggiornamento ad Android 11 per Redmi K30i 5G è incluso nell'ultima release della MIUI 12 China, ovvero la versione V12.1.1.0.RGICMXM. Attualmente il rilascio è avvenuto sotto forma di Stable Beta, ovvero una versione preliminare della ROM definitiva. Quando si parla di major update così importanti, Xiaomi è solita far precedere all'aggiornamento finale una Stable Beta, rilasciata ad una ristretta cerchia di utenti. Nel caso in cui non vengano rilevati bug degni di attenzione, allora la stessa ROM viene poi rilasciata a tutti quanti.

Se avete lo smartphone in questione, non avete ricevuto la notifica OTA e voleste aggiornare ad Android 11, potete farlo scaricando ed installando la ROM dal nostro articolo di seguito.

Scarica Android 11 per Redmi K30i

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu