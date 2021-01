MIUI e POCO Launcher: attenzione alle app fake su Play Store

L'universo Android è costellato da una libertà di gestione del software pressoché illimitata, con tanto di personalizzazione del launcher di sistema ancora più libero. Capita però, che vi siano sviluppatori malintenzionati che lancino app fake su Google Play Store fatte passare per autentiche e bisogna quindi fare attenzione, come queste simil POCO e MIUI Launcher che vi consigliamo di evitare.

MIUI e POCO Launcher: ecco le app fake da evitare su Play Store

Da numerose segnalazioni, il rilevamento dell'app fake della MIUI e del POCO Launcher è ricondotta a due applicazioni nello specifico. La prima, per il launcher di Xiaomi, è denominata “MIUI System Launcher ALPHA by Xiaomi (Android 7.0+)”, che ha sì il logo simile a quello dell'interfaccia originale, ma già nella descrizione e dalle immagini sample grossolane ci rendiamo conto che è tutto fuorché autentica. Tra l'altro, lo sviluppatore non è assolutamente Xiaomi.

Sempre dallo stesso sviluppatore, BerZone App, arriva anche il launcher fake di POCO, denominato “POCO Launcher 2.0 – Customize, Fresh & Clean” ed anche qui il filone è sostanzialmente identico a quello della MIUI di Xiaomi: descrizione poco professionale (copiata) e soprattutto immagini amatoriali e grossolane. Tra l'altro, l'icona è realizzata in maniera improvvisata.

Cosa fare quindi? A dire il vero, c'è la possibilità di utilizzare launcher originali di Xiaomi e POCO. Se per la MIUI vera e propria non ne esiste uno da scaricare, potete invece ripiegare su Mint, launcher più leggero del brand, mentre per quello che possiamo trovare su smartphone come F2 Pro, X3 e M3, quello da scaricare è “POCO Launcher 2.0- Customize, Fresh & Clean” (fate attenzione al trattino, in quella fake è staccato dallo zero, nell'originale è attaccato), identificabile dal fatto che lo sviluppatore è Xiaomi, Inc., quindi è autentico della compagnia. Vi lasciamo sotto il link al download per questi due software affidabili.

POCO Launcher 2.0- Customize, Fresh & Clean | Download

Mint Launcher | Download

