Se c'è una piccola polemica che è ruotata intorno ad Apple quest'anno, sfruttata poi dai competitor per lanciare i propri prodotti, è la questione ricarica. Già l'assenza nei nuovi iPhone 12 ma anche la mancanza di caricabatterie GaN con carica ultra-rapida a marchio Apple, che però potrebbe cambiare le carte in tavola sfidando brand che fanno della velocità un leit motiv come Xiaomi, OPPO e altre.

Apple: iPhone e iPad carichi in pochi minuti grazie al caricabatterie GaN in sviluppo

A riportare questa possibilità non da poco, è stato DigiTimes, che spiega il nuovo accordo sugli ordini da parte di Apple a Navitas Semiconductor, che a sua volta ha fatto richiesta di chipset GaN per caricabatterie a TSMC. Ricordiamo che GaN sta per nitruro di gallio, che permette di ottenere un alimentatore più compatto e leggero ma con la stessa potenza.

Ovviamente, caricabatterie GaN per iPhone e iPad esistono già, ma sono a marchio Anker e Belkin, che non garantiscono ad Apple di potersi giocare le proprie carte in merito contro gli attuali rivali nel settore mobile e soprattutto nel settore smartphone. Anche perché, gli attuali caricatori veloci della mela morsicata sono divisi (almeno quelli Type-C) nelle configurazioni Type-C/Lightning da 20, 30 W e full USB-C da 61 e 96 W, ma questi ultimi due sono riservati ai MacBook.

La sfida quindi è lanciata: riuscirà Apple a pareggiare la gara di velocità con i colossi cinesi? Riuscirà a mettersi in passo e tornare a superare i rivali sempre più agguerriti? Lo scopriremo una volta che arriverà sul mercato.

