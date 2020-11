Ogni giorno la compagnia cinese ci presenta tutta una serie di nuovi accessori tramite la sua piattaforma di crowdfunding: ormai è diventato un appuntamento fisso! Dopo il nuovo sterilizzatore da frigo, Xiaomi YouPin pensa alla cura e all'igiene personale con il nuovo aspiratore per i punti neri, una soluzione super economica con tanto di fotocamera integrata (e zoom 16x).

Xiaomi YouPin ha lanciato un aspiratore per i punti neri con fotocamera integrata

Il dispositivo arriva con un corpo di dimensioni compatte, che misura 170.5 x 32.5 x 51 mm, per un peso di soli 120 grammi. Il nuovo aspiratore per i punti neri lanciato su Xiaomi YouPin arriva grazie al brand PINJING e consente di rimuovere queste fastidiose imperfezioni in modo preciso, grazie ad una fotocamera con tanto di zoom 16x. Il prodotto, infatti, è in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app companion e ci permette di localizzare i punti neri e visualizzare in modo chiaro i dettagli della pelle.

Dotato di tre livelli di aspirazione, il dispositivo è in grado di spingersi fino ad un massimo di 68.000 PA, in modo da estrarre le impurità senza alcuno sforzo. La batteria è un'unità da 800 mAh, ricaricabile tramite porta Type-C, con un'autonomia fino a 70 minuti di utilizzo continuo.

Il prezzo del nuovo aspiratore per i punti neri PINJING su Xiaomi YouPin è di appena 16.5€ al cambio, ossia 129 yuan. Al momento il prodotto è disponibile solo tramite la piattaforma di crowdfunding, ma siamo fiduciosi e teniamo le dita incrociare affinché faccia capolino anche su uno degli store dedicati a noi occidentali.

