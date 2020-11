Lo sterilizzatore da frigo Xiaomi YouPin rende il cibo più fresco e buono

La piattaforma Xiaomi YouPin è spesso foriera di numerose novità per l'ambito cucina, a cui adesso si aggiunge questo nuovo sterilizzatore da frigo. In precedenza abbiamo visto prodotti di vario tipo, come il disinfestante per piatti ma anche lavastoviglie, friggitrici, tostapane e chi più ne ha, più ne metta. Il senso di questo gadget elettronico è quello di preservare la freschezza degli alimenti conservati nel proprio frigorifero.

Xiaomi YouPin pensa alla bontà delle vostre pietanze con questo sterilizzatore da frigo

Prodotto da EraClean, azienda partner di Xiaomi YouPin, basta posizionare lo sterilizzatore nel proprio frigo per usufruire dei suoi benefici. Integra un sistema di areazione, in grado di assorbire e filtrare l'aria del frigo, eliminando i batteri che circolano al suo interno. In questo modo, lo sterilizzatore può far sì che i cibi si conservino più a lungo e non abbiano quel cattivo odore che può sorgere nel tempo. Tenendo premuto il pulsante presente su di esso 2 secondi, entra in modalità disinfettante, rilasciando piccole particelle di ozono per eliminare germi e batteri.

La clip permette di appenderlo negli scomparti del frigorifero, ma nulla vi vieta di poterlo mettere anche dentro ad un armadio o posti simili. L'alimentazione è fornita da una batteria da 800 mAh, in grado di durare fino a 30 giorni in modalità standard, utile per mantenere il cibo più fresco. Attivando la modalità disinfettante, invece, la durata scende a 72 ore continuate: dopodiché è possibile ricaricarlo completamente via USB Type-C in circa 2 ore.

Se foste interessati, è possibile acquistare lo sterilizzatore da frigo Xiaomi YouPin EraClean su Aliexpress al prezzo di 14,81€.

