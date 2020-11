L'illuminazione di casa sta diventando sempre più comoda e soprattutto intelligente. E prodotti come la plafoniera smart del partner Xiaomi, Yeelight, potrebbero proprio fare al caso di chi cerca soluzioni del genere ad un prezzo molto buono grazie all'offerta lampo su Cafago, specie con spedizione da Europa.

Xiaomi Yeelight YLXD76YL è la plafoniera smart compatibile con gli speaker ed è in offerta lampo su Cafago

Il design della plafoniera smart Xiaomi Yeelight YLXD76YL è minimale ed è adatto alle case più moderne essendo circolare e bianca. Guardando alle caratteristiche, essa ha una potenza da 23 W, con un flusso luminoso da 1500 lumen ed una variazione di luce da calda 2700K a luce bianca da 6500K, con un angolo di luce a 180°. Per il valore CRI, abbiamo un valore di Ra95, mentre la distanza remota d'azione è di 30 metri.

Quanto alle funzioni smart, grazie al Bluetooth 4.2 ed il Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n è possibile far comunicare la plafoniera Yeelight con i vari smart speaker o meglio, gli assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e XiaoAI. Tra l'altro, dall'applicazione dedicata è possibile monitorare i vari parametri e settare determinate funzioni per l'illuminazione.

La plafoniera smart Xiaomi Yeelight YLXD76YL arriva su Cafago al comodo prezzo di 46.74 € in offerta lampo, oltre alla comoda spedizione da Europa. Vi lasciamo in basso il link dove poterla acquistare.

