Recensione BlitzWolf BW-HL3: smartwatch low-cost, con SpO2 e pressione arteriosa

Ormai non si contano neanche più tutti gli smartwatch ed i wearable presenti su Amazon, così come sui principali store online. Quasi tutti i produttori di tecnologia di consumo, infatti, hanno provato a lanciare sul mercato il proprio dispositivo indossabile. Siamo arrivati ad un punto, dunque, nel quale la concorrenza è davvero spietata. Malgrado questo, ci sono tantissimi prodotti che tentano di catturare l'attenzione di un buon numero di persone, puntando tutto sul rapporto qualità-prezzo. Tra questi, quindi, troviamo sicuramente anche BlitzWolf, che recentemente ha presentato il nuovo BlitzWolf BW-HL3. Si tratta di uno smartwatch elegante, realizzato con cura, che forse perde qualcosa solo a livello software. Andiamo ad analizzarlo più in dettaglio, però, all'interno di questa recensione completa.

Recensione BlitzWolf BW-HL3

Unboxing

Come rilevato su tutti gli altri prodotti del brand, la confezione mostra un design piuttosto semplice, con prevalenza del colore bianco e qualche dettaglio verde. All'interno di questo box di vendita, dunque, troviamo:

BlitzWolf BW-HL3;

cavo USB-A, con pin magnetici per la ricarica dello smartwatch;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua italiana;

certificato di garanzia.

Design & Materiali

BlitzWolf BW-HL3 è dotato di una cassa centrale realizzata in alluminio, unica componente davvero di pregio su questo prodotto. Tutto il resto della struttura, infatti, mostra parti in plastica, compresa la parte inferiore dove trova spazio il sensore per il rilevamento del battito cardiaco. Nonostante questo, però, lo smartwatch non è poi così leggero come ci si aspetterebbe, pesando 62 grammi e misurando, tra l'altro, 247 x 46,5 x 13,7 mm. Da notare, poi, la presenza di un cinturino in simil pelle da 22mm, che comunque è piuttosto comodo da indossare e non crea nessun particolare fastidio. Credo, però, che d'estate questo possa far aumentare la sudorazione del polso, essendo rivestito all'interno da una superficie in silicone. Quest'ultimo, comunque, può all'occorrenza anche essere sostituito in maniera molto semplice.

Devo dire che il design è piuttosto elegante, mostrando anche un quadrante circolare con ghiera metallica che ne dona sicuramente un carattere premium. Non posso, quindi, assolutamente lamentarmi di questo aspetto, risultando anche piuttosto minimale. Qui, infatti, trova spazio un solo tasto fisico sulla destra, che funge da tasto di accensione/spegnimento e che, in altri casi, può essere utilizzato per tornare direttamente alla home. Voltando di 180° il prodotto, poi, troviamo il sensore per il rilevamento del battito cardiaco, così come i pin magnetici per la ricarica.

Vi segnalo come tale prodotto sia certificato IP68, quindi resiste perfettamente ad acqua e polvere. Ho provato ad utilizzarlo principalmente sotto la doccia e, in effetti, non mi ha mai dato alcun problema.

Display

Qui risiede un display TFT a colori da 1,3″ con risoluzione 240 x 240 pixel, dotato ovviamente di controlli touch. Possiamo muoverci all'interno dell'interfaccia, quindi, proprio tramite le solite gesture in maniera piuttosto rapida. Devo dire che sotto questo aspetto lo smartwatch si è sempre comportato bene, risultando piuttosto preciso e fluido. Si nota in alcuni menu qualche imprecisione in più, ma tale problema è dovuto più che altro al software utilizzato.

Non è presente un sensore di luminosità, quindi tale parametro deve essere continuamente impostato manualmente. Ci sono quattro diversi livelli, dunque anche di sera non è così difficile impostare una luminosità piuttosto bassa. A livello cromatico, poi, tale prodotto risulta essere piuttosto convincente, con colori abbastanza vividi e ricchi di contrasto. Quello che non ho apprezzato è la definizione del pannello, che in fin dei conti avrebbe potuto sicuramente essere leggermente migliore. Considerata la fascia di prezzo a cui viene venduto questo device, però, credo che ci si possa ritenere soddisfatti.

Hardware & Funzioni

Non so effettivamente che tipo di SoC sia montato al suo interno, ma questo BlitzWolf BW-HL3 propone sicuramente un modulo Bluetooth 5.0. Collegandolo con lo smartphone, quindi, non ho avuto alcun problema. Malgrado questo, tale dotazione risulta essere limitata ma comunque in linea con quanto offerto dal dispositivo. Si tratta, infatti, di un prodotto essenziale, che non può installare al suo interno applicazioni di terze parti e che mette a disposizione dell'utente tutto quello di cui ha bisogno.

Tramite tale indossabile potremo ricevere le notifiche che arrivano sul nostro smartphone senza poter interagire con esse. Nel caso in cui il testo del messaggio, poi, sia troppo lungo, non è neanche possibile visualizzarlo per intero. Non tutte le applicazioni, inoltre, sono supportate ed alcune, invece, non mostrano il proprio simbolo sullo smartwatch. Ad esempio, Whatsapp viene riconosciuto mentre Telegram no. Al di là di tale aspetto, però, devo dire che la maggior parte delle impostazioni devono essere controllate con lo smartphone, tramite l'applicazione ufficiale che vedremo tra poco.

Monitoraggio & Fitness

A differenza di tanti altri prodotti concorrenti, questo BlitzWolf BW-HL3 propone un set di opzioni davvero completo. Oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca 24/24h, qui troviamo l'SpO2 ed il calcolo della pressione arteriosa. Quest'ultima funzione, dunque, è sempre più richiesta e, sotto certi aspetti, sempre più rara da trovare su prodotti così economici. Difficile dire, però, quanto siano precisi ed affidabili questi valori, soprattutto non possedendo uno strumento professionale che possa dare prova di questo. Mi baso, quindi, su ciò che ho rilevato su altri prodotti concorrenti, in merito più che altro al monitoraggio del battito cardiaco. Qui, dunque, il dispositivo si è dimostrato piuttosto affidabile, non mostrando mai picchi eccessivi ed ingiustificati nell'arco della giornata. Mi è sembrato preciso anche il calcolo del SpO2, che rispetto a Huawei Watch GT 2 Pro (trovate qui la recensione completa) ha mostrato pochissimo scarto durante le varie misurazioni.

Analizzando le sue capacità in merito al monitoraggio delle attività sportive, devo dire di averlo potuto provare in questo periodo solo durante una semplice camminata. Qui, dunque, a fine giornata lo smartwatch ha sempre mostrato un 5% in più di passi rispetto a quanto visto su Xiaomi Mi Band 5. Non si tratta di un numero esageratamente grande, ma è comunque significativo. Questa, però, non è appunto l'unica attività contenuta all'interno di tale prodotto. Qui, infatti, troviamo Corsa, Ciclismo, Salto della Corda, Ping-Pong, Volano, Tennis, Nuoto. Attivando uno di questi sport partirà il countdown e poi, in una singola schermata, potremo visualizzare tutti i nostri progressi in tempo reale. Al termine dell'attività, con uno swipe verso destra, potremo interrompere lo sport e tramite una pagina riepilogativa vedere alcuni parametri. Ovviamente, poi, sullo smartphone avremo la possibilità di visualizzare più dati.

Questo smartwatch offre anche il monitoraggio del sonno, che viene sempre mostrato anche sul prodotto stesso. Il prodotto di BlitzWolf, dunque, si è dimostrato piuttosto preciso in tal senso, rilevando sempre gli orari esatti nei quali sono andato a dormire e mi sono svegliato. Sotto questo aspetto, quindi, è assolutamente promosso.

Software

C'è davvero poco da dire sul software proposto da questo smartwatch. Qui, dunque, troviamo innanzitutto la lingua italiana, che presenta però una traduzione piuttosto discutibile su alcune voci. Al di là di questo aspetto, le watch faces possono essere modificate, anche tramite app, potendo scegliere fra tantissime diverse proposte.

Con uno swipe verso il basso, partendo proprio dalla watch face principale, si accede ai toggle rapidi, tramite il quale regolare la luminosità del display ed accedere alle impostazioni. Eseguendo uno swipe-up, invece, si accede all'area delle notifiche, mentre con uno swipe verso destra si entra nei vari menu, quali un riepilogo delle proprie attività giornaliere, il battito cardiaco, la pressione arteriosa, SpO2, Sport, il meteo, i messaggi, il cronometro, il “Trova telefono” ed il monitoraggio del sonno.

GloryFit

GloryFit è l'applicazione che BlitzWolf consiglia di scaricare per connettere lo smartwatch al proprio smartphone. Quest'app, quindi, funziona esattamente come tutte le altre, solo con alcune differenze lato grafico. Da questo punto di vista, infatti, non è proprio il massimo, mostrando anche una traduzione piuttosto approssimativa. Nella schermata principale, poi, troviamo tutte le informazioni principali di cui necessitiamo, tra cui i passi giornalieri, il grafico con il battito cardiaco, il monitoraggio del sonno ed il registro dei livelli di pressione arteriosa. Se qualche informazione di questo tipo non serve, è possibile eliminarla dall'interfaccia. Dentro ogni singola sezione, comunque, trovano spazio informazioni più dettagliate sulle varie attività. Mi sarei aspettato qualche dato in più, ma credo che possa andare più che bene per una persona non troppo attenta a questo aspetto.

In basso è presente la sezione relativa allo sport, dove poter avviare Corsa e Camminata. All'interno della sezione chiamata “attrezzatura”, invece, troviamo tutte le varie impostazioni dell'orologio, come la regolazione delle notifiche, le varie gesture, le chiamate e tanto altro.

Autonomia

Sotto la scocca trova spazio una batteria da 180 mAh che non dura più di 5 giorni, mantenendo ovviamente tutto attivo. Non ho rinunciato, infatti, alla connessione costante con lo smartphone via Bluetooth, così come alla ricezione delle notifiche, al monitoraggio del sonno e alla rilevazione del battito cardiaco 24/24h. Oltre questo, ho mantenuto anche attivo il risveglio del display con la rotazione del polso.

La ricarica completa avviene in circa 1 ora e 30 minuti, sfruttando il cavo USB-A presente in confezione ed un alimentatore da parete da 10W.

Prezzo & Conclusioni

Blitzwolf BW-HL3 viene venduto attualmente su Banggood al prezzo di 33,99 euro. Non è, ovviamente, il miglior smartwatch presente sul mercato a questa cifra. Molti, infatti, potrebbero dirigersi verso altri smartwatch, magari targati Haylou, pur non migliorando più di tanto la propria condizione. Anche in quel caso, infatti, otterrete lo stesso tipo di performance, potendo sfoggiare però un design meno accattivante. Consiglio questo prodotto, quindi, a tutti coloro siano alla ricerca di un indossabile semplice ed intuitivo, con poche ed essenziali funzioni e che, soprattutto, non hanno necessità di dover rispondere alle chiamate e alle notifiche. Chi è fortemente interessato ad un prodotto dedicato allo sport, però, deve volgere lo sguardo su qualcosa di più costoso.