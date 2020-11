Sebbene siamo a ridosso della fine del 2020 e quindi già in proiezione sulla successiva serie P50 che dovremmo vedere nel 2021, sono venute fuori delle immagini di un Huawei P40 Pro in versione “Aurora Green“, un colore verde scuro molto lucente che abbiamo visto su altri top gamma di altri brand o modelli della stessa azienda cinese.

Huawei P40 Pro: Aurora Green sarebbe stato il quinto colore della line up

Dalle immagini possiamo vedere che quasi neanche somiglia al Huawei P40 Pro che siamo abituati a vedere, essendosi ben distinto con i quattro colori arrivati sul mercato, specie quello italiano con il Silver Frost. Infatti, il colore Aurora Green ha un verde che abbiamo poi visto in alcuni top gamma come OnePlus 8T (sebbene meno profonda e lucente) o anche in alcuni medio gamma come Huawei P40 Lite E, che però ha una parte inferiore in blu.

Non è chiaro cosa ne sarà di questo colore mai rilasciato, soprattutto per il fatto che aveva molto riferimenti all'ormai Classico Disney Frozen (infatti, il nome in codice era Elsa), ma non è affatto escluso che possa essere riutilizzato per nuovi progetti come Huawei P50 o chissà, magari anche sui prossimi Nova 8. Certo è, che sarebbe stato davvero molto interessante un P40 Pro con i colori dell'aurora boreale.

