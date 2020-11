OnePlus Nord si prepara a tingersi di rosso: prime immagini

È già accaduto che OnePlus Nord ricevesse una nuova colorazione a settimane dal suo evento di presentazione. Nel caso precedente si trattava della Special Edition, una variante dello smartphone proposta in colorazione Gray Ash. Ed oggi scopriamo che quella non sarà l'unica variante aggiuntiva per il mid-range, visto che una nuova immagine ce lo rivela anche in Rosso. Manca ancora un comunicato ufficiale in merito, ma la “notizia” arriva dalla stessa OnePlus, anche se in maniera apparentemente indiretta.

OnePlus Nord: è in preparazione un'inedita colorazione rossa

Questo reveal della nuova colorazione di Nord non è la prima manovra del genere da parte di OnePlus. La società non è nuova a questo tipo di comunicazione sibillina, lasciando che siano media e fan a parlare per essa. Una sorta di guerrilla marketing che alimenta le speculazioni, come sto facendo proprio in questo momento.

In questo caso, però, non abbiamo a che fare con speculazioni: le immagini parlano chiaro e ci mostrano un OnePlus Nord tinto da un rosso simil-corallo. Si tratta di un colore molto simile a quello adottato da Apple con i nuovi iPhone 12, un rosso non troppo saturo e accesi e più vicino al rosa che al viola. La foto arriva direttamente da uno degli account Instagram ufficiali utilizzati dall'azienda. Il post parla degli smartphone utilizzati dai membri del team OnePlus Nord e si fa presente come uno di loro stia ancora utilizzando un OnePlus 6 Red. “Coincidenze? Io non credo“, per dirla sotto forma di meme. Non resta che scoprire quando sarà svelata ufficialmente.

