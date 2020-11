Redmi K30 Ultra inizia ad aggiornarsi ad Android 11 Beta

Purtroppo non possiamo averlo in Europa (almeno per ora), ma nel frattempo Redmi K30 Ultra si sta aggiornando ad Android 11. Come da programma, il primo update in fase Beta è stato rilasciato per il top di gamma del sub-brand Xiaomi. Così facendo, anche il modello Ultra si appresta a fare compagnia a Redmi K30, K30 Pro e Pro Zoom, per i quali è già disponibile la release in formato Stabile.

L'aggiornamento ad Android 11 Beta inizia il suo corso a bordo di Redmi K30 Ultra

Trattandosi di un modello destinato esclusivamente alla Cina, l'aggiornamento ad Android 11 per K30 Ultra è disponibile sotto forma di MIUI 12 China Beta. L'ultimo major update di casa Google arriva con l'ultima versione, la MIUI 20.11.25, rilasciata proprio in queste ore. Se foste fra i pochi occidentali ad avere fra le mani un K30 Ultra, vi ricordiamo che nel seguente articolo trovate il link al download. Oltre ad esso, è indicata anche la procedura di installazione, anche se vi consigliamo di farla unicamente se sapete cosa state per fare.

Scarica Android 11 Beta per Redmi K30 Ultra

