DxOMark allarga i propri orizzonti: ecco la nuova piattaforma di benchmark per Speaker

Da qualche tempo, ormai, DxOMark sta cercando di differenziare un po' la propria offerta a livello di benchmark. Dopo essersi concentrata per anni su foto e video, dunque, ha deciso qualche mese fa di dedicarsi anche ai sistemi audio per smartphone. Non contenta, però, ora scende in campo con una nuova sezione, che prende il nome di DxOMark Speaker.

DxOMark Speaker è realtà: chi si trova in vetta?

Anche nel mondo degli speaker wireless arriva un'importante novità. Da oggi, infatti, DxOMark entra in tale mercato, con DxOMark Speaker, proponendo benchmark ad hoc per questo tipo di prodotti e stilando, come di consueto, una classifica a riguardo. Tutti i vari competitor in questo settore, dunque, sono avvisati. Ogni tipo di valutazione, infatti, sarà stilata prendendo in considerazione diversi parametri che fanno riferimento al design, le prestazioni, la qualità audio e tanto altro.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 40 Pro è il nuovo re di DxOMark, anche nei selfie

Non è la prima volta che il noto sito si occupa di audio. Come anticipato anche all'inizio, infatti, DxOMark Audio si occupa proprio della qualità restituita in tale comparto dagli smartphone. Una classifica piuttosto curiosa che analizza un aspetto spesso sottovalutato dal pubblico, ma che per diversi utenti è di fondamentale importanza. All'interno del sito, dunque, trovano spazio già due classifiche a riguardo: Wireless Speaker Essential e Wireless Speaker Advanced. Nella prima, quindi, troviamo in cima proprio Amazon Echo Studio, con Xiaomi Mi Smart Speaker HD in seconda posizione, mentre nella seconda conquista il primo posto Harman Kardon Citation 200.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu