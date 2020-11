Affermatosi negli anni come uno dei primi produttori al mondo di PC, sia fissi che notebook (soprattutto i secondi), Lenovo ha storicamente ottenuto buoni favori del pubblico grazie anche ai suoi smartphone, come l'indimenticato P2. Ma oltre a lui, c'era anche un'altra gamma di telefoni che ha fatto il suo e cioè la serie K Note, che il colosso hongkonghese ha deciso di riportare in auge con il nuovo Lenovo K12 Note, con design, specifiche e forse anche prezzo simili al Moto G9 Play.

Lenovo K12 Note. Basically same as Moto G9 (Play) but with slower 15W charging pic.twitter.com/AiqQBmRdsZ — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) October 29, 2020

Com'è quindi il nuovo prodotto del brand? Il Lenovo K12 Note ha, nel design, le stesse sembianze di Motorola Moto G9 Play, entry-level della serie Moto G, presentato qualche tempo fa. Ovviamente, Lenovo ha però distinto i due prodotti, andando ad abbassare la potenza di ricarica del K12 Note a 15 W invece che 20 W, mantenendo però la batteria da 5000 mAh.

Per il resto, il Lenovo K12 Note ha le seguenti specifiche: chipset Snapdragon 662, il display da 6.5″ HD+ (1600 x 720 pixel) Max Vision, la tripla fotocamera posteriore con sensori da 48 MP + 2 + 2 MP con Macro e sensore di profondità, la selfie camera da 8 MP, 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Inoltre, il Lenovo mantiene il pulsante dedicato a Google Assistant ed i colori viola e verde del gemello G9 Play. Non mancano poi Dual SIM, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, USB-C e jack audio da 3.5 mm.

Lenovo K12 Note – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Lenovo K12 Note è disponibile da oggi, purtroppo solo in Arabia Saudita (probabile sia una scelta per variegare l'offerta insieme a Motorola), ad un prezzo di circa 135 €, corrispondenti a 599 riyal sauditi. Non è noto se arriverà in altri mercati.

