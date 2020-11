Abbiamo imparato con il tempo a conoscere tanti utili elettrodomestici per pulire casa, come ad esempio i robot vacuum cleaner. Ma c'è chi, seppur non volendo rinunciare alle funzioni smart, preferisce il manico di un aspirapolvere, come può essere il nuovo ciclonico JASHEN V16, che debutta in offerta sconto con codice Coupon su Geekbuying ad un ottimo prezzo e spedizione da Europa gratis.

JASHEN V16 è l'aspirapolvere ciclonico potente ed intelligente in offerta con Coupon su Geekbuying

Partendo dal design, esso conferma il trend moderno dei vacuum cleaner a forma di scopa, ma l'aspirapolvere ciclonico 2-in-1 JASHEN V16 è in grado di aspirare in tre modalità, fino a 350 W grazie al motore brushless. Inoltre, è dotato di 7 potenti batterie Samsung da 2500 mAh. In più, è possibile utilizzarlo come aspirapolvere portatile per arrivare su tutte le superfici della casa.

Molto comodo anche il display smart LED che lo JASHEN V16 integra sulla sua parte superiore, mentre per quanto riguarda i filtri ne abbiamo uno HEPA ed uno spugnoso. Quanto alla capacità di aspirazione, siamo intorno ai 21 KPa. Per l'autonomia, in base alla modalità può durare fino a 40 minuti consecutivi. Comoda la docking station di ricarica.

Il nuovo aspirapolvere ciclonico 2-in-1 JASHEN V16 arriva quindi in offerta sconto con codice Coupon su Geekbuying all'ottimo prezzo di 134.10 €, senza dimenticare l'ottima spedizione da Europa gratis.

