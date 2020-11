Amazfit GTS 2 Mini: Huami conferma la data di presentazione

Già da diverso tempo si parla di un possibile Amazfit GTS 2 Mini, versione più compatta dell'attuale modello, in circolazione ormai da diverse settimane (qui trovate anche la nostra recensione). Il nuovo smartwatch Lite ha finalmente una data di presentazione per la Cina, anche se già sappiamo che si tratterà di una soluzione in arrivo anche sul mercato internazionale.

Amazfit GTS 2 Mini: ufficiale la data di presentazione

Tramite il profilo Weibo ufficiale, Huami ha rivelato che Amazfit GTS 2 Mini sarà presentato il prossimo 1° dicembre, quindi tra meno di una settimana. Ovviamente si tratta – come anticipato poco sopra – del lancio in Cina; la certificazione FCC del dispositivo ha svelato che il nuovo smartwatch di Huami arriverà anche anche in versione Global e – presumibilmente – in Europa. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'indossabile, al momento sappiamo molto poco, ma ci sono varie certezze sul design.

Infatti Amazfit GTS 2 Mini arriverà come una versione Lite/Youth dell'attuale modello, riprendendone le linee. Ci troveremo di fronte, quindi, ad un indossabile caratterizzato da un display squadrato – con angoli arrotondati e cornici ridotte all'osso – ma di dimensioni minori (rispetto all'AMOLED da 1.65″ a bordo del GTS 2). Si parla poi di un corpo più piccolo e sottile, anche se per ora non ci sono dettagli sulle dimensioni effettive. Lungo il bordo destro sarà presente un pulsante fisico.

Il prossimo smartwatch di Huami avrà quindi uno stile sobrio ed un aspetto giovanile. Non appena ci saranno novità in merito a caratteristiche e prezzo (prima del lancio ufficiale) provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli; in caso contrario l'appuntamento è fissato per il 1° dicembre! Infine, vi ricordiamo anche dell'esistenza dei presunti modelli GTS 2e e GTR 2e, di cui qui trovate tutti i dettagli.

