Un prodotto che attira sempre l'attenzione degli utenti, quando si parla di Xiaomi, è sicuramente il power bank. Il colosso cinese ha sempre prodotto, sia direttamente che tramite ad esempio ZMI, dei caricabatterie portatili molto affidabili e di qualità. Ed è il caso del nuovo Xiaomi Mi Power Bank 3 Pocket Edition, dalle caratteristiche simili all'Ultra Compact di qualche giorno fa ma con un design totalmente diverso.

Xiaomi Mi Power Bank 3 Pocket Edition: 10.000 mAh, 4 porte fino a 22.5 W e USB Type-C reversibile

Quali sono le caratteristiche di questo nuovo caricabatterie portatile? Lo Xiaomi Mi Power Bank 3 Pocket Edition, così come l'Ultra Compact, è appunto molto piccolo, guardando alle dimensioni di 9 x 6.03 x 2.44 cm, con un peso leggero di 201 grammi. Ma nel design siamo totalmente agli opposti: questo infatti è bianco, in puro stile Xiaomi, con finitura opaca, ben distante dalla zigrinatura del “fratello” di colore nero.

Guardando alle specifiche inoltre, abbiamo una capacità di carica da 10.000 mAh, grazie all'unità Li-Po, consentendo allo smartphone in carica di non usurare facilmente la batteria. Quanto alle porte, nel Mi Power Bank 3 Pocket Edition ne abbiamo 4, divise in 2 USB Type-A, una Type-C ed una Micro USB.

Ha inoltre la possibilità di ricaricare fino a 3 dispositivi, con una potenza fino a 22.5 W per la ricarica rapida, mentre per ricaricare lo stesso caricabatterie portatile Xiaomi abbiamo la possibilità di una USB Type-C reversibile a 18 W. Non manca un piccolo pulsante di controllo e le varie misure di sicurezza al fine di evitare corto-circuiti.

Ma quanto costerà questo nuovo caricabatterie portatile? Lo Xiaomi Mi Power Bank 3 Pocket Edition ha un prezzo di 99 yuan, circa 12 € al cambio, ma potrebbe arrivare in Europa come variante di colore dell'Ultra Compact, proprio per le caratteristiche molto simili.

