Xiaomi Mi MIX 3 e 2S: arriva Android 11 con le custom ROM

Se Xiaomi Mi MIX 3 dovrebbe rientrare fra i modelli che saranno aggiornati ad Android 11, lo stesso non si può dire per Mi MIX 2S. In realtà non c'è ancora alcuna conferma per nessuno dei due: per Mi MIX 3 dovrebbe arrivare, mentre Mi MIX 2S è al 99,99% escluso dai giochi. Essendo arrivato con Android 8 Oreo, il rilascio di Android 10 segna il secondo e quindi ultimo major update, viste le politiche di aggiornamento.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi e MIUI 13: lista dei modelli che dovrebbero riceverla

Android 11 diventa realtà su Xiaomi Mi MIX 3 e 2S grazie alle prime custom ROM

Ed è proprio in casi come questi che le custom ROM permettono ai possessori di Xiaomi Mi MIX 3 e Mi MIX 2S di poter godere di Android 11. Gli sviluppatori che bazzicano la community di XDA hanno pubblicato le prime versioni delle ROM alternative, in particolar modo quelle del progetto ArrowOS. Se non lo conosceste, è una delle varie custom ROM basata sull'esperienza stock dell'OS di Google, senza particolari fronzoli.

Scarica ArrowOS per Xiaomi Mi MIX 3

Scarica ArrowOS per Xiaomi Mi MIX 2S

Vi ricordiamo che, prima di procedere alla sua installazione, sarà necessario effettuare sblocco del bootloader e flash della custom recovery TWRP. Trovate tutto nella nostra guida dedicata a Mi MIX 3 e Mi MIX 2S.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu