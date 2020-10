Con il sopravanzare delle giornate piovose e più buie, avere una visibilità ottimale di quella che è la strada davanti a noi è una priorità. Per questo, una dash camera per auto con visione notturna come la Lanmodo Vast Pro potrebbe essere la giusta soluzione per qualsiasi tipo di vettura, specie con l'arrivo su Indiegogo, la piattaforma di crowdfunding.

Lanmodo Vast Pro: immagini in Full HD, assistente parcheggio e guida e visione notturna con la dash camera per auto su Indiegogo

Dopo essere stata in offerta sul sito ufficiale, la dash camera per auto Lanmodo Vast Pro è approdata anche sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, attualmente in pre-registrazione. Guardando alle specifiche, abbiamo un display IPS da 8.0″ con ampiezza di ripresa di 45° fino a 300 metri in qualsiasi di condizione. La trasmissione di immagini sono in Full HD 1080p, fungendo anche da camera per il parcheggio anteriore e poteriore.

Lanmodo Vast Pro ha inoltre una visualizzazione delle immagini a colori, con la dash camera che riesce a riprendere indistintamente sia che ci sia la pioggia, la neve o la nebbia. Tra l'altro, possiamo registrare le nostre memorie di guida con una micro SD fino a 128 GB. Così si potranno evitare spiacevoli sorprese come urti o graffi senza prove.

Attualmente, la dash camera per auto Lanmodo Vast Pro è in fase di pre-lancio su Indiegogo, dove inserendo la mail è possibile ottenere un importante sconto sul prezzo una volta che sarà disponibile. Vi lasciamo il link dedicato.