Negli ultimi tempi pulire è diventato davvero un processo veloce ed intelligente, grazie ai vari aspirapolvere sul mercato sempre più potenti e smart. Uno di questi è il Roidmi NEX, un aspirapolvere ciclonico 2-in-1 con funzione lavapavimenti della famiglia ecologica di Xiaomi, che arriva in offerta sconto con il codice Coupon su Geekbuying ad un prezzo ottimo e con anche la spedizione da Europa gratis.

Xiaomi Roidmi NEX è l'aspirapolvere ciclonico con mop lavapavimenti smart in offerta sconto con Coupon su Geekbuying

Guardando al design dell'aspirapolvere ciclonico smart Xiaomi Roidmi NEX, esso riprende le linee di prodotti simili dello stesso settore, ma quanto ad accessori e funzionalità, saliamo certamente di livello. Anzitutto, le due funzioni base del vacuum cleaner: spazzola a rullo e mop magnetico che permettono di spazzare e lavare il pavimento. Il motore Engine-X brushless lo spinge fino ai 120.000 rpm, generando una potenza di aspirazione di 145 AW e 23.500 Pa. Inoltre, ha un sistema di separazione della povere chiamato Air-X, che evita il blocco dei filtri durante la pulizia. Proprio i filtri sono a 6 stadi, al fine di catturare gli allergeni e restituire aria più pulita di quella che respiriamo.

La batteria al litio a 8 moduli da 2500 mAh dell'aspirapolvere ciclonico Roidmi NEX permette un'autonomia di 60 minuti continui, con la capacità di pulire fino a 380 m². Lo stesso aspirapolvere ha tre modalità di aspirazione: Max, Boost e Standard. La spazzola inoltre è dotata di Luce LED e sensore di luminosità. Dicevamo prima dei vari accessori dedicati, che in totale sono 7 e sono: spazzola elettrica per la pulizia degli acari, spazzola per pavimenti a rullo morbido, a rullo in fibra di carbonio, tubo elastico, attacco per fessure, mop e spolverino. Le sue funzionalità smart sono poi regolabili tramite app dedicata Mijia.

L'aspirapolvere ciclonico 2-in-1 lavapavimenti smart Xiaomi Roidmi NEX arriva quindi in offerta sconto con codice Coupon su Geekbuying ad un prezzo di 267.40 €, senza dimenticare la spedizione da Europa gratis.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu