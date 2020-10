Huawei e Samsung sono avvisate: mercato dei tablet in declino, vince soltanto un’azienda

Da quanto i tablet sono usciti sul mercato, la loro utilità è sempre stata oggetto di dibattito. A metà fra PC e smartphone, non hanno saputo evolversi come avrebbero dovuto, rimanendo una via di mezzo apprezzata davvero da pochi. Solo Apple, al momento, sembra convincere a pieno sotto questo aspetto, evolvendo sempre più tale prodotto e portandolo ad essere, di fatto, quasi un laptop. Che cosa dobbiamo aspettarci in futuro, però, da questo settore?

Dal 2021 al 2025 ci sarà un calo del 10,5%

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Digitimes, il crollo del mercato dei tablet pare essere irreversibile. Già solo nel prossimo anno, molto probabilmente, si assisterà ad un calo nella vendita di questi prodotti pari al 10,5%, un vero e proprio disastro per il settore. Alcuni brand, tra cui Samsung e Huawei, continuano a sviluppare tablet, anche si fascia alta, per cercare di attirare quanti più utenti possibili, ma sembra non funzionare. In ambito Android, infatti, questo mercato è già quasi scomparso.

Ci si sposterà su settori molto specifici, in particolar modo quelli dedicati al mondo del lavoro e dell'istruzione. Tutte le altre categorie, dunque, non saranno più interessate a prodotti di questo tipo. Apple, però, sembra non pensarla assolutamente così, dato che ogni anno si impegna nello sviluppo di modelli sempre più potenti e duttili, in grado di competere talvolta anche con i PC di fascia più alta. Il mercato dei tablet, dunque, è davvero destinato a morire?

