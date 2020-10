POCO X3: arriva la prima custom ROM basata su Android 10

Da qualche settimana, ormai, è uscito sul mercato un nuovo prodotto facente parte del brand Xiaomi, ovvero POCO X3 NFC. Abbiamo avuto il piacere di provarlo in anteprima e di portarvene le nostre impressioni, all'interno della recensione completa. Per quanto, dunque, sia un prodotto molto valido sotto diversi aspetti, alcuni sviluppatori hanno voluto metterci mano, sviluppando la prima custom ROM per tale prodotto, ovvero la Nitrogen OS.

Dopo la TWRP, arriva anche la Nitrogen OS su POCO X3

Non sto qui ad annoiarvi con tutte le caratteristiche tecniche del prodotto, che trovate comunque nella nostra recensione completa. Voglio parlarvi, invece, dell'arrivo della prima custom ROM per tale dispositivo, proprio poco dopo l'annuncio del supporto alla TWRP. Questa ROM, dunque, è la Nitrogen OS ed è stata sviluppata da un membro di XDA che ha deciso di proporre un'esperienza quasi stock di Android 10, con alcune funzionalità molto simili a LineageOS.

Ci sono, ovviamente, dei compromessi. Durante la fase di registrazione, quindi, l'app si interrompe, non è disponibile, poi, il doppio tocco per attivare il display e sono presenti, insomma, tanti altri piccoli problemi. Tutte cose che con ulteriori aggiornamenti potranno essere risolte senza troppe difficoltà. Vi lasciamo a questo link, dunque, tutto ciò che vi serve per procedere all'installazione di questa custom ROM su POCO X3. Vi ricordiamo, inoltre, che non ci riteniamo responsabili in nessun modo di eventuali malfunzionamenti sul vostro smartphone, dovuti alla procedure contenute nel link da noi consigliato.

