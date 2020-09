Non solo Vivo Watch: l’azienda cinese punterà anche al mercato dei tablet

Dopo gli ultimi modelli della serie V20 e i super camera phone della famiglia X50, la compagna cinese è pronta a fare il suo ingresso nel mercato degli indossabili. Vivo Watch arriverà tra pochissimo (qui trovate tutti i dettagli) ma la strategia del brand non è chiara: siamo di fronte ad un singolo caso oppure l'azienda è intenzionata a creare un suo ecosistema, in stile Xiaomi? La risposta potrebbe arrivare grazie a iQOO Pad, quello che dovrebbe essere il primo tablet di Vivo, ma ci sarà da attendere.

Vivo Watch è solo il primo passo: i primi tablet arriveranno nel 2021

Il leaker DigitalChatStation Le indiscrezioni su iQOO Padha pubblicato un post alquanto diretto, in cui afferma semplicemente che il primo tablet di Vivo debutterà ufficialmente nel 2021. hanno fatto capolino ad agosto e pareva quasi che il lancio fosse imminente. In realtà, secondo l'insider, non sarà così e il lancio avverrà nel corso del prossimo anno.

Tra parentesi vale la pena notare che Vivo ha registrato un bel po' di marchi a giugno: oltre al già citato iQOO Pad figurano anche iQOO Book, NEX Book, NEX Pad e altri. Ovviamente i nomi in questione potrebbero fare riferimento anche ad un possibile notebook, anche se al momento manca una conferma ufficiale da parte di Vivo. Insomma, per ora non vi sono certezze, ma sembra che tutte le carte siano sul tavolo e che la compagnia cinese – con il suo smartwatch – stia facendo un ulteriore passo avanti per tastare il terreno, forse proprio in vista di un'espansione del suo ecosistema.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu