Xiaomi Mi 10T Pro vs Mi 10 Ultra: tutte le differenze

Se già Mi 10 e Mi 10 Pro non fossero sufficienti, Xiaomi ha ben pensato di arricchire questo 2020 con altri top di gamma: Xiaomi Mi 10 Ultra prima e Mi 10T Pro dopo. Non soltanto abbiamo almeno quattro flagship nel catalogo dell'azienda, ma ognuno di essi integra caratteristiche differenti dagli altri. Per questo abbiamo deciso di creare un articolo in cui illustrarvi quelle che sono le differenze fra Mi 10 Ultra e Mi 10T Pro, visto che non si tratta di due modelli sovrapponibili, anzi.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi e MIUI 13: lista dei modelli che dovrebbero riceverla

Ecco quali sono le differenze fra Xiaomi Mi 10T Pro e Mi 10 Ultra

Design

Xiaomi Mi 10T Pro : 165,1 x 76,4 x 9,33 mm – 218 g

: 165,1 x 76,4 x 9,33 mm – 218 g Xiaomi Mi 10 Ultra: 162,38 x 75,04 x 9,45 mm – 222 g

Dal punto di vista dimensionale, sono entrambi due “bestioni”. Se volessimo essere pignoli, Mi 10 Ultra risulta leggermente più stretto e corto, per quanto abbia valori di spessore e peso lievemente maggiori.

Cambiano invece le colorazioni: Mi 10T Pro viene proposto nelle varianti Cosmic Black, Lunar Silver e Aurora Blue…

… mentre Mi 10 Ultra in quelle Obsidian Black, Mercury Silver e la affascinante Transparent Edition. Un appunto sul rivestimento: pur essendo entrambi in vetro, la back cover di Mi 10 Ultra gode del più recente Gorilla Glass 6.

Display

Xiaomi Mi 10T Pro : IPS HDR10+ 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) – 395 PPI – 20:9 – 144 Hz – Gorilla Glass 5 – 85.2%

: IPS HDR10+ 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) – 395 PPI – 20:9 – 144 Hz – Gorilla Glass 5 – 85.2% Xiaomi Mi 10 Ultra: OLED HDR10+ 6.67″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) 386 PPI – 19.5:9 – 120 Hz – Gorilla Glass 5 – 89.5%

Pur essendo entrambi schermi forati con la stessa diagonale e risoluzione, ci sono delle differenze da non sottovalutare. Mi 10 Ultra ha uno schermo Dual Edge e gode dei vantaggi della tecnologia OLED, ma Mi 10T Pro ha un refresh rate più elevato a 144 Hz. Inoltre, quest'ultimo ha dalla sua la tecnologia AdaptiveSync, in grado di regolare autonomamente il refresh rate su 7 livelli, in base al contenuto che stiamo visualizzando.

Hardware

Xiaomi Mi 10T Pro : Snapdragon 865 – 7 nm+ – Adreno 650 – 8 GB RAM LPDDR5-2750 4x – 128/256 GB UFS 3.1

: Snapdragon 865 – 7 nm+ – Adreno 650 – 8 GB RAM LPDDR5-2750 4x – 128/256 GB UFS 3.1 Xiaomi Mi 10 Ultra: Snapdragon 865 – 7 nm+ – Adreno 650 – 8/16 GB RAM LPDDR5-2750 4x – 128/256/512 GB UFS 3.1

Entrambi basati sul prestante Snapdragon 865 di Qualcomm, le differenze le vediamo nei tagli di memoria. Mi 10T Pro si ferma a “soli” 8 GB di RAM e 256 GB di storage, mentre Mi 10 Ultra si spinge ben oltre, raddoppiando fino a 16/512 GB.

Batteria

Xiaomi Mi 10T Pro : 5.000 mAh – ricarica 33W

: 5.000 mAh – ricarica 33W Xiaomi Mi 10 Ultra: 4.500 mAh – ricarica 120W – wireless 50W – inversa 10W

Le vere differenze lato hardware le abbiamo nel comparto batteria, con Mi 10T Pro che ha una ben capiente 5.000 mAh in grado di caricarsi a 33W. La 4.500 mAh di Mi 10 Ultra è leggermente più compatta, ma gode di standard di ricarica ben superiori, con a 120W che raggiunge il 100% in circa 30 minuti. Senza contare che, rispetto a Mi 10T Pro, vanta anche una ricarica wireless potente, anche in modalità inversa.

Fotocamera

Xiaomi Mi 10T Pro Posteriore: 108+13+5 MP – f/1.69-2.4-2.4 – 1/1.33″-?-? – 0.8-1.12-1.12-? µm – autofocus PDAF – OIS Frontale: 20 MP – f/2.2 – 1/3.4″ – 0.8 µm



Xiaomi Mi 10 Ultra Posteriore: 48+48+12+20 MP – f/1.85-4.1-2.0-2.2 – 1/1.32″-1/2.0″-1/2.55″-1/2.8″ – 1.2-0.8-1.4-1.0 µm – autofocus laser e Dual Pixel – OIS Frontale: 2 MP – f/2.3 – 1/3.4″ – 0.8 µm



Come spesso accade, una delle differenze principali fra i due modelli lo troviamo nel comparto fotografico. La configurazione di Xiaomi Mi 10T Pro è abbastanza standard, forse anche limitata per un top di gamma, comprensiva di sensore primario, grandangolare e macro.

Dal canto suo, Xiaomi Mi 10 Ultra detiene il primato della classifica DxOMark e ciò è reso possibile anche dalla pletora di sensori presenti. Il grandangolare ha un FoV più ampio (128° anziché 123°) e funge anche da macro, ma soprattutto abbiamo una coppia di teleobiettivi, di cui uno con struttura periscopiale. Questi due sensori permettono di raggiungere una lunghezza focale molto estesa, pari ad uno zoom 120x.

Connettività e Audio

Xiaomi Mi 10T Pro : dual SIM 5G – Wi-Fi 6 Dual Band – Bluetooth 5.1 – NFC – GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS – sensore IR

: dual SIM 5G – Wi-Fi 6 Dual Band – Bluetooth 5.1 – NFC – GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS – sensore IR Xiaomi Mi 10 Ultra: dual SIM 5G – Wi-Fi 6 Dual Band – Bluetooth 5.1 – NFC – GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS – sensore IR

Non c'è quasi nessuna differenza sotto il profilo connettivo, data la condivisione della stessa piattaforma hardware dello Snapdragon 865. Cambiano le bande 5G supportate, con Mi 10T Pro che ne supporta di più: Mi 10T Pro copre le bande n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78, Mi 10 Ultra quelle n1/n3/n41/n78/n79. Da notare che Mi 10 Ultra è sprovvisto della “famigerata” banda 20.

Prezzo

Concludiamo parlando di prezzi, ricordando che Xiaomi Mi 10T Pro è l'unico fra i due ad essere ufficialmente venduto in Italia. Per comodità abbiamo convertito i prezzi in Cina di Xiaomi Mi 10 Ultra, ma se mai arriverà in Europa lo farà sicuramente a costi superiori di quelli qua indicati.

Xiaomi Mi 10T Pro 8/128 GB: 599,90€ 8/256 GB: 649,90€



Xiaomi Mi 10 Ultra 8/128 GB: 5299 yuan (662€) 8/256 GB: 5599 yuan (700€) 12/256 GB: 5999 yuan (750€) 16/512 GB: 6999 yuan (875€)



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu