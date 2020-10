POCO X3 NFC: come risolvere i problemi di compatibilità con Kodi

Secondo quanto riportato da vari utenti che hanno provato ad utilizzare il celebre media center a bordo di POCO X3 NFC si sono ritrovati alle prese con una schermata nera. Il motivo va ricercato nell'elevata frequenza di aggiornamento del display dello smartphone, che va a cozzare con l'app: può capitare che quando un'applicazione non supporta i 120 Hz questa tenta a crashare, restituendo una schermata nera. Se anche voi avete riscontrato problemi di compatibilità con Kodi a bordo del vostro POCO X3 NFC, allora la soluzione è semplicissima.

POCO X3 NFC e Kodi: ecco come fare per risolvere i problemi di compatibilità

Per risolvere i problemi di compatibilità tra POCO X3 NFC e Kodi, non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni del display ed impostare il refresh rate “classico” a 60 Hz durante l'utilizzo del media center. In questo modo l'app partirà senza problemi e non vi si parerà dinanzi la fastidiosa schermata nera. Quindi, com'è facile intuire, si tratta principalmente di un difetto software e bisognerà attendere fino al rilascio di un fix da parte di Xiaomi (o in un aggiornamento da parte del team di Kodi).

Siete interessati al nuovo mid-range targato POCO? Allora date un'occhiata alla recensione completa oppure al nostro confronto con Xiaomi Mi 10 Lite, Mi Note 10 Lite e Redmi Note 9 Pro.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu