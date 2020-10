Il settore delle riprese video è in continua evoluzione e i droni in questo senso hanno cambiato profondamente il modo di ritrarre paesaggi memorabili. Una soluzione di buon livello ad un prezzo accessibile è sicuramente il drone quadricottero 4K MJX Bugs 7, che è ora in offerta con codice sconto Coupon su Cafago ed ha anche la spedizione da Europa.

MJX Bugs 7 è un drone quadricottero compatto e prestante ed è in offerta con codice sconto su Cafago

Il drone quadricottero 4K MJX in offerta è un prodotto compatto, ma non per questo meno prestante. Nei suoi 21.7 x 18.5 x 12.7 cm per 1.04 kg, senza contare che è anche pieghevole, ha in sé una batteria da 1500 mAh che permette di volare consecutivamente per 15 minuti, con un'altezza massima di 120 metri, con una velocità massima di 32 km/h.

Quanto alle riprese, è possibile quindi registrare fino in 4K a 16 fps, con il drone quadricottero MJX Bugs 7 che ha un angolo di visuale fino a 120°. Grazie al controller adattabile allo smartphone, è possibile controllarlo senza troppi problemi e con molte informazioni dettagliate, tramite l'applicazione dedicata.

Il drone quadricottero 4K MJX Bugs 7 è in offerta su Cafago grazie al codice sconto Coupon, che trovate nel box in basso, al prezzo di 101.90 €, con anche la spedizione da Europa in pochi giorni. N.B. Se non visualizzate il box con codice, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

