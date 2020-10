Quando ci imbattiamo in cuffie a padiglione, anche Bluetooth, ci danno sempre l'impressione di avere una qualità, anche costruttiva, superiore. Non perché gli auricolari wireless siano inferiori, come le TWS premium AirPods di Apple o le FreeBuds Pro, ma il fatto che sia tutto più avvolgente con una soluzione come la sopracitata ce le fa scegliere se pensiamo esclusivamente alla musica. Come nel caso delle cuffie over-ear wireless OneOdio A10 e A70, protagoniste del nostro confronto che portano anche l'ANC (cancellazione attiva del rumore) ai prodotti del brand, alzando il livello delle Pro-10 e Pro-50 che abbiamo provato qualche giorno fa, pur mantenendo un prezzo contenuto. Ma saranno riuscite a convincerci?

Confronto cuffie over-ear wireless OneOdio A10 ANC vs A70

Unboxing – Cuffie over-ear wireless OneOdio A10 ANC vs A70

Anche solo dando uno sguardo alla confezione delle due cuffie, capiamo che hanno un target molto diverso tra loro: partendo dalle OneOdio A70, la scatola è simile a quella delle Pro-10 cablate, cioè monoblocco ma che all'interno mantiene il sempre apprezzato cavo jack da 3.5/6.5 mm, mentre quella delle A10 ANC ha tutta un'altra presenza essendo composta in due blocchi ma soprattutto è più grande, grazie all'elegante case per trasportarle, sebbene gli accessori alludano al fatto che sia più un prodotto lifestyle, che professionale. Cambia anche la dotazione che troviamo in entrambe:

OneOdio A70

cuffie;

cavo jack audio 3.5/3.5 mm;

jack audio 3.5/6.5 mm;

micro-USB;

sacca in similpelle porta cuffie;

manualistica.

OneOdio A10 ANC

cuffie;

case rigido in tessuto porta cuffie;

cavo jack audio 3.5/3.5 mm;

USB Type-C;

adattatore per aereo;

manualistica.

Costruzione e design

Così come le loro parenti cablate, i materiali utilizzati sono la plastica e la similpelle, sebbene abbiano una concezione diversa di costruzione. Infatti, il design delle A70 è molto più ispirato dal target professionale, ma è molto più bello ad esempio delle Pro-10 e Pro-50, con il suo colore argento per la parte in plastica e cioccolato per la parte in similpelle dell'archetto e dei padiglioni auricolari. In più, gli ingressi ed i tasti sono disposti elegantemente intorno al guscio dei padiglioni stessi. Bonus: il cavo da 3.5/6.5 mm è dello stesso color cioccolato, una chicca che abbiamo apprezzato molto.

Discorso molto diverso per il design delle A10 ANC: la qualità della plastica utilizzata è di tutt'altra pasta, questo è innegabile, ma anche la similpelle è più elegante, discreta e di livello superiore. Non abbiamo apprezzato granché però la scelta stilistica del guscio dei padiglioni auricolari, dato che è lucido e quindi stona un po' con la bella finitura opaca. Tasti tondi, così come lo switch per la cancellazione del rumore e ingresso USB Type-C promossi per la disposizione molto discreta.

Parlando proprio dei tasti delle due cuffie, ci sono poi delle sostanziali differenze: per il modello A70 abbiamo il tasto di accensione/pairing e quelli per il volume. Invece, quelli delle A10 sono gli stessi ma quello di accensione ha anche delle funzioni smart, dato che cliccandovi una volta effettuiamo play/pausa ma rispondiamo anche ad una chiamata, mentre cliccandolo due volte possiamo attivare l'assistente vocale o rifiutare una telefonata in entrata.

Connettività

Le OneOdio over-ear A10 ANC e A70 sono cuffie wireless, di conseguenza Bluetooth, che abbiamo trovato molto rapide nel pairing e di facile rilevamento. La connessione si mantiene piuttosto stabile, non ha destato cali e non inficiano in alcun modo l'ascolto. Bella la possibilità di ascolto condiviso con le A70.

Quanto alla connessione con cavo, ovviamente è tutto ancor più stabile musicalmente ed è sicuramente consigliato utilizzarlo con le A70, che per i DJ alle prime armi potrebbero essere una cuffia molto più che sensata. Quanto alle A10, onestamente con o senza cavo cambia davvero poco e capirete presto perché.

Audio e microfoni

Arriviamo ora al bello di tutta la questione di questo confronto. L'audio delle OneOdio A10 ANC e delle A70 è davvero buono, soprattutto rispetto a cuffie wireless Bluetooth dello stesso range di prezzo, che le eleva davvero a best-buy. Ovviamente, messe a confronto ci rendiamo conto che la differenza di qualità tra le due è davvero tanta. Le A10 sono davvero pulitissime nell'ascolto sia wireless che cablato, ma non necessiterete mai del cavo, per quanto si sentono bene. Le A70 hanno un suono deciso, si difendono bene nella categoria, ma le A10 sono tutto un altro discorso, ma visto il prezzo è anche giusto. Nessuna delle due presenta latenza degna di nota, i contenuti video sono piuttosto godibili.

Capitolo cancellazione del rumore: le OneOdio A10 offrono una ANC che forse è una piccola punta dolente nella valutazione. Più che isolarvi, sembra che puliscano il rumore, rendendo l'esperienza meno chiassosa, ma comunque dimenticatevi il silenzio. È chiaro che una buona cancellazione del rumore attiva è ancora appannaggio di prodotti premium, ma per quello che costa, è un plus.

Per quanto riguarda i microfoni, entrambe raggiungono la sufficienza in chiamata, ma diciamo che quello delle OneOdio non è proprio il target di cuffie in cui vi serve un microfono.

Autonomia

Altro grosso punto di forza sia delle A70 che delle A10 ANC è sicuramente l'autonomia: le due batterie fanno il loro lavoro egregiamente e rispettano le indicazioni del produttore. Possiamo dire che vi stancherete prima voi di ascoltare musica che loro a scaricarsi, visto che le 50 ore di A70 e le 40 di A10 non sono lontane dall'essere confermate.

Conclusioni – Cuffie over-ear wireless OneOdio A10 ANC vs A70

Quali sono quindi le cuffie over-ear wireless Bluetooth OneOdio che più ci hanno convinto? Senza dubbio, le A10 ANC fanno il loro lavoro e si fanno assolutamente preferire alle A70, ma hanno un prezzo che ruota intorno ai 70 €. Tutto sommato però, è onesto. E allora quando potremmo preferire le seconde? Nel caso non volessimo spendere più di 40 € per un ottimo paio di cuffie over-ear wireless, che è il range di prezzo in cui OneOdio le pone. Intanto vi lasciamo il link qui in basso per poterle acquistare sullo store ufficiale.

