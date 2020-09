Il supporto da scrivania regolabile Blitzwolf si fa elettrico ed è in sconto di 10€

Pochi giorni fa, il nostro Dario ci ha raccontato l'esperienza d'uso del supporto da scrivania regolabile targato BlitzWolf (qui la recensione completa). Accessorio molto interessante che però può essere controllato soltanto manualmente. Il nuovo prodotto lanciato da Banggood, e già in offerta, sopperisce anche a questo “difetto” implementando – appunto – l'utilizzo elettrico.

Il supporto elettrico di BlitzWolf è in offerta su Banggood

Il nuovo Lifting Table di Banggood offre le stesse caratteristiche e potenzialità del passato modello, con la possibilità di ospitare più monitor, un tablet ed altri accessori, ma con il plus della ricarica a corrente. Particolare che sarà apprezzato anche perché – così facendo – potrete servirvi del supporto come vera e propria dock di ricarica, così come evidenziato nell'immagine.

Per acquistare il supporto in sconto di circa 10€ vi basterà cliccare sul box in basso. Non avrete bisogno di applicare alcun coupon, trattandosi di un'offerta lampo. Il prodotto in questione, poi, essendo spedito dal magazzino europeo, sarà consegnato in pochissimo tempo senza il rischio di incorrere in eventuali dazi doganali.

