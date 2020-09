Huami, iQOO e Adidas: un nuovo Amazfit Neo, ma non solo

Contrariamente a quelle degli smartphone, le vendite degli indossabili sono in crescita, come dimostra l'impennata di guadagni riscontrata da Huami. La creatrice del brand Amazfit continua ad esplorare il mercato, creando collaborazioni inedite come quella appena nata con Adidas. Dopo essersi resa nota ai più grazie alla partnership con Xiaomi, dalla quale sono nate le prime celebri Mi Band, vuole crearsi un'identità distaccata.

LEGGI ANCHE:

Amazfit GTR e GTS: quando lo smartwatch sostituisce le chiavi dell’auto

Huami, Amazfit e Adidas: nuova collaborazione e ci sarebbe anche iQOO

Se si prende il primo teaser pubblicato da Huami, scritte ed hashtag suggerivano che la collaborazione con Adidas riguardi la serie Amazfit Neo. Il nuovo smartwatch dal look “vintage” è stato da poco immesso sul mercato: che possa essere proposto in una variante limitata tematizzata dal noto marchio sportivo? Tuttavia, nell'immagine vediamo la stilizzazione di una scarpa Adidas: che la serie Neo possa includere anche indossabili veri e propri? D'altronde Huami non è nuova alla produzione di scarpe per i più sportivi, come per esempio le Amazfit Marathon in collaborazione con Goodyear.

A creare ulteriore confusione c'è un altro teaser di Huami, questa volta senza l'accenno ad Adidas. Nell'immagine vediamo raffigurato uno smartphone e forse i più attenti potrebbero aver notato qualcosa di particolare. La silhouette e l'hashtag #Neo potrebbero indicare la partecipazione di iQOO e della sua serie di smartphone Neo. Questa ipotesi sarebbe consolidata dai quattro quadratini nella parte bassa della back cover, laddove troveremmo il logo iQOO. Inoltre, nello slogan adottato nel teaser si parla di “gaming”, perciò abbiamo un ulteriore indizio.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu