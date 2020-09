Dopo il debutto del nuovo robottino Viomi SE Pro, GearBest ci regala una nuova chicca, stavolta per gli utenti in cerca di uno smartwatch low cost in offerta: Elephone R8 è un indossabile completo, dal design sportivo e proposto ad un prezzo super accessibile, che diventa ancora più goloso grazie al codice sconto dedicato.

Elephone R8: tutto sul nuovo smartwatch low cost

Design e caratteristiche

Il nuovo smartwatch low cost Elephone R8 arriva con un look sportivo e un display IPS circolare, una soluzione da 1.3″ a colori con risoluzione 360 x 360 pixel. Il cinturino è realizzato in silicone (disponibile nelle colorazioni blu, grigio e nero), il corpo in metallo ed è possibile personalizzare l'interfaccia con varie watch faces; lungo il corpo è presente un singolo pulsante fisico. Non manca la certificazione di impermeabilità IP67, che consente di utilizzare lo smartwatch durante il nuoto. Il wearable presenta un diametro di 47 mm, uno spessore di 12 mm ed un peso contenuto.

Hardware e funzioni

In termini di hardware è presente una CPU Realtek mentre l'autonomia si affida ad una batteria da 280 mAh che garantisce fino a 7/10 giorni in standby a fronte di una ricarica di circa 2 ore. Lato connettività troviamo il supporto al Bluetooth 5.0. Ovviamente Elephone R8 è una soluzione votata al benessere e al fitness: il dispositivo integra un sensore HRS3600 per il monitoraggio dell'attività cardiaca e quello del sonno. Inoltre è presente il monitoraggio della pressione sanguigna, il contapassi e il calcolo delle calorie consumate. Non mancano varie modalità sportive, indoor e outdoor.

Come da tradizione per questo tipo di dispositivi non mancano le notifiche per chiamate, messaggi e app di terze parti. Per concludere, è possibile anche sfruttare il dispositivo come pulsante di scatto da remoto per la fotocamera.

Elephone R8: prezzo e dove acquistare

Il prezzo di Elephone R8 è di appena 28€, grazie al codice sconto di GearBest. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate il box qui sotto oppure il codice, provate a disattivare AdBlock.

