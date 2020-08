Xiaomi, quando si tratta di lanciare prodotti per la casa, per la persona, sfoggia spesso e volentieri tutto il meglio del suo rapporto qualità/prezzo. E così è anche per il suo nuovo rasoio elettrico, lo Xiaomi Mi Beard Trimmer 1C, che arriva sul mercato ad un prezzo davvero stracciato.

Xiaomi Mi Beard Trimmer 1C è il rasoio elettrico a 20 impostazioni di lunghezza

Com'è fatto il nuovo rasoio elettrico di Xiaomi? Il Mi Beard Trimmer 1C sostanzialmente mantiene il form factor del suo predecessore dell'anno scorso, quindi una forma compatta ed ergonomica e soprattutto la lama quad edge di forma quadrata. Ma le vere potenzialità arrivano dalle feature, in quanto è possibile settare la lunghezza di rasatura fino a 20 impostazioni, con una precisione di 0.5 mm. Inoltre, è presente un LED che indica la percentuale di carica della batteria da 600 mAh, che garantisce un'autonomia di un'ora consecutivamente con due ore di ricarica.

La batteria viene ricaricata tramite Micro USB e potete ricaricare il rasoio elettrico di Xiaomi anche con un power bank o anche un laptop, utilissimo per quando si viaggia. Nella confezione, oltre al rasoio Mi Beard Trimmer 1C, è presente un pettine, una testina per la regolazione, il già citato cavo Micro USB ed un pennellino per rimuovere i peli in eccesso che si depositano.

Ma quanto costa il nuovo Mi Beard Trimmer 1C? Il nuovo rasoio elettrico di Xiaomi arriva in India sul sito ufficiale del brand ad un prezzo di appena 999 rupie, corrispettivo di circa 11€, un prezzo che in chiave importazione fa gola.

