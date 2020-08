iQOO 5 con ricarica da 120W: data di uscita, prime specifiche e design

È passato soltanto qualche mese dal lancio della serie iQOO 3 ma a quanto pare è già tempo di quella relativa ad modelli della gamma 5. Il produttore sarebbe intenzionato a rinnovare completamente la sua fascia alta. Niente nomignoli “S”, “T” o “Pro”, ma direttamente il lancio della nuova generazione di smartphone iQOO per la fascia alta. Ed iQOO 4 non si farà? Presumibilmente no: come forse già saprete, il numero 4 non è di buon auspicio in Cina causa superstizione, pertanto non è un qualcosa che deve sorprendere, anzi. Si passa quindi direttamente ad iQOO 5, il primo smartphone con ricarica da 120W: ecco la data di presentazione e i primi dettagli su specifiche, prezzo e design.

Aggiornamento 06/08: il nuovo smartphone di iQOO compare in un nuovo teaser poster che svela qualche info in merito al display. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Design e display” qui sotto.

La ricarica a 120W farà il suo debutto con iQOO 5: tutto quello che sappiamo finora

Design e display | Aggiornamento 06/08

1 di 2

Cosa aspettarsi da iQOO 5? Il nuovo modello top del brand cinese sarà il porimo smartphone ad utilizzare la nuovissima ricarica rapida a 120W. Certificato dal TUV Rheinland, il device è già stato parzialmente mostrato alla fiera ChinaJoy 2020, seppur celato da una cover protettiva creata ad hoc per non svelare il design. Comunque sono già spuntati i primi indizi in merito al design grazie al teaser poster che vedete in alto, che mostra un dispositivo “generico” in primo piano, ma in basso a destra… ecco spuntare il nuovo arrivato. Il dispositivo presenta un design particolarmente elegante, con un ampio pannello dotato di bordi curvi ed un piccolo foro in alto a sinistra per la selfie camera. Lungo il bordo destro sono visibili il bilanciere del volume ed il pulsante di accensione.

1 di 2

A proposito del display, la compagnia asiatica ha confermato che iQOO 5 avrà un pannello AMOLED con punch hole, refresh rate a 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz, supporto HDR10+ ed una gamma colore del 100% DCI-P3. A questo punto è lecito aspettarsi che il pannello integri anche un lettore d'impronte digitali.

Hardware e batteria

1 di 2

Vivo ha cominciato a snocciolare i primi dettagli in merito alle specifiche dello smartphone. In altro trovate una galleria di poster pubblicati in queste ore sui social cinesi, con la conferma di varie caratteristiche. iQOO 5 sarà mosso dallo Snapdragon 865 (non Plus, a quanto pare), accompagnato da memorie LPDDR5 e UFS 3.1; inoltre sappiamo che il dispositivo avrà dalla sua una batteria da 4.000 mAh con tanto di supporto alla ricarica rapida da 120W e certificazione di sicurezza TUV Rheinland.

Oltre a questi teaser, l'azienda continua a pubblicare poster riguardanti la ricarica da 120W, evidenziano come sia in grado di ricaricare completamente una batteria da 4.000 mAh in soli 15 minuti.

iQOO 5 con ricarica da 120W – Prezzo e data di uscita

L'azienda cinese ha svelato la data di presentazione di iQOO 5 tramite un teaser poster dedicato (lo vedete in alto): l'uscita è fissata per il 17 agosto, nel corso di un evento in live streaming. Se osservate il particolare del poster in copertina potrete notare le diciture 120W e 15 minuti: un chiaro riferimento alla velocità e alla durata della ricarica rapida presente a bordo.

Nel frattempo iQOO 5 è già disponibile in preregistrazione sullo store JD, con circa 700 utenti interessati (nel momento in cui scriviamo). Per i meno avvezzi, la fase di preregistrazione (da non confondere con la prevendita) permette a store e produttori di avere un'idea più o meno precisa del numero di appassionati di un nuovo modello in arrivo.

Nonostante l'arrivo del device sullo store, non è stato ancora svelato il prezzo di vendita di iQOO 5 e mancano all'appello anche eventuali leak.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu