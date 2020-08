Quando si parla di Xiaomi e prodotti economici, in genere si va sempre sul sicuro: la compagnia cinese è ormai una realtà consolidata proprio per le sue soluzioni proposte a prezzi accessibili e di qualità. Quest'oggi abbiamo una nuova IP Camera del brand, Xiaomi Mijia Smart Camera 2020, con tanto di modulo ultra-grandangolare e già disponibile in offerta lampo al 40% di sconto.

Massima sicurezza con la nuova IP Camera Xiaomi Mijia Smart Camera 2020, soluzione economica e discreta

La videocamera di sorveglianza Xiaomi Mijia Smart Camera 2020 è una soluzione pensata sia per ambienti interni (grazie al design minimal e discreto) che per l'esterno (è presente la certificazione IP65). Il sensore offre una lente ultra-grandangolare con un campo di 170° ed è possibile registrare in Full HD (1080p) fino a 20 fps. Presente all'appello la modalità di visione notturna ed una base magnetica per l'applicazione rapida. Tramite l'utilizzo di algoritmi AI, l'IP Camera è in grado di distinguere le figure umane, in modo da non inviare allarmi a vuoto (magari a causa di un insetto o animali).

La nuova IP Camera Xiaomi Mijia Smart Camera 2020 è disponibile in offerta lampo sullo store GearBest con spedizione gratis. In basso trovate il link all'acquisto: nel caso non riusciate a visualizzarlo provate a disattivare AdBlock.

