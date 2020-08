Le postazioni PC di oggi si dividono sempre in due soluzioni: chi vira ai prodotti vistosi come quelli da gaming o chi cerca eleganza e minimalismo per il proprio ufficio. La tastiera wireless Xiaomi MIIIW Air 85 è sicuramente il prodotto per chi vuole una postazione compatta ma senza rinunciare allo stile, che diventa ancora più interessante considerando il prezzo in sconto su Banggood con Coupon e la spedizione da Europa.

Xiaomi MIIIW Air 85 è la tastiera wireless compatta con doppia connessione in sconto con Coupon e spedizione da Europa

Le caratteristiche della tastiera wireless Xiaomi MIIIW Air 85 sono davvero complete, in quanto oltre all'essere compatta, essa è anche leggera e spessa solo 7.8 mm. Inoltre, è costruita in ABS e lega di alluminio, che dona al prodotto un aspetto premium. Per quanto riguarda i tasti, come suggerisce il nome sono in tutto 85 e con sistema a forbice. In più, ha un utile rialzo fino ad 8° per permettere una migliore digitazione.

Il supporto ai dispositivi è molto completo, essendo compatibile con Android, iOS e Windows. Comoda anche la possibilità di collegare la tastiera wireless Xiaomi MIIIW Air 85 in due modi: via Bluetooth (versione 4.2) o tramite connettore USB wireless.

La tastiera wireless Xiaomi MIIIW Air 85 è disponibile su Banggood in offerta con Coupon sconto e spedizione da Europa.

