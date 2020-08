Non solo tablet low cost per il brand cinese, ma anche tante altre soluzioni aperte a molteplici esigenze e per tutte le tasche. Se siete in cerca di un PC All-in-One dal prezzo ragionevole e dotato di una buona scheda tecnica, Teclast T24 Pro potrebbe fare al caso vostro e il fatto che debutti in offerta con codice sconto (e spedizione da Europa) rende le cose ancora più interessanti!

Teclast T24 Pro: tutto sul nuovo PC All-in-one low cost del brand cinese

Design e caratteristiche

Il nuovo Teclast T24 Pro è un PC All-in-one composto da un display da 23.8″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), rapporto in 16:9 e cornici ultrasottili. La base integra un supporto reclinabile, in modo da poter posizionare al meglio l'inclinazione del pannello. Il design è abbastanza minimale, ma grazie alla colorazione nera risulterà discreto in qualsiasi ambiente. Il retro del corpo ospita un sistema di dissipazione del calore.

Specifiche

All'interno del nuovo PC All-in-one abbiamo un processore Intel Core i3-5005U, accompagnato da 8 GB di RAM DDR3L-1600 e 240 GB di storage SSD. La parte grafica è affidata alla scheda Intel HD Graphics 5500 mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo il supporto al Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.0. Presente anche un ingresso LAN e varie porte USB 3.0/2.0. Non manca poi l'ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e l'HDMI (anche VGA).

Teclast T24 Pro – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Teclast T24 Pro è di 380€: il PC All-in-one è in offerta sullo store Banggood grazie al codice sconto dedicato, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa (gratis). In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per beneficiare dello sconto. NB: se non visualizzate il box o il codice, disattivate AdBlock.

