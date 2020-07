Xiaomi Mi Band 5 Pro con NFC confermata da Mi Fit!

La scorsa settimana la compagnia di Lei Jun ha presentato in patria la nuova versione della sua celebre smartband, uno dei dispositivi più attesi dagli appassionati del brand. Tra le novità abbiamo visto l'introduzione di un display maggiorato e della ricarica magnetica, ma nel complesso le differenze con la Mi Band 4 (le trovate qui) non sembrano essere “rivoluzionarie”. E se fossero in dirittura d'arrivo altre versioni? Magari una Xiaomi Mi Band 5 Pro ed un modello Lite?

Aggiornamento 2/07: la nuova versione Pro sembra essere stata confermata da Mi Fit. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Mi Band 5 Pro e Mi Band 5 Lite: quest'anno la smartband del brand potrebbe farsi in tre

Questo è quello che emerso smanettando con il codice dell'applicazione ufficiale Mi Wear, da cui sono emerse alcune stringhe che fanno riferimento ai dispositivi Kongming, Kongming L, Kongming Pro e Kongming Lite. Questo nome in codice non è di certo nuovo per gli appassionati della casa cinese: si tratta infatti di quello dedicato proprio alla Mi Band 5. Basta fare due più due per arrivare alla conclusione più ovvia e farsi una domanda: Xiaomi ha in mente di lanciare anche una Mi Band 5 Pro ed una Lite?

Il modello L potrebbe fare riferimento ad una variante per un mercato specifico (o qualche sorpresa per gli utenti cinei) mentre le versioni Pro e Lite intrigano non poco. La fantasia galoppa alla grande e già si ipotizza un design full screen simile a quello visto nelle foto fake di qualche tempo fa (almeno per la smartband Pro). Mancano idee per il modello Lite, anche perché è alquanto difficile immagine rinunce a parte la mancanza del microfono e del supporto NFC.

Comunque vale la pena specificare ancora una volta che le presunte Xiaomi Mi Band 5 Pro e Lite non sono ancora state confermate dall'azienda. Potrebbe anche trattarsi di una bufala e per questo restiamo in attesa di ulteriori novità.

Xiaomi Mi Band 5 Pro NFC spunta sull'app Mi Fit | Aggiornamento 2/07

Dopo la prima comparsa dei modelli Pro e Lite torniamo a parlare della presunta Xiaomi Mi Band 5 Pro. Questa volta arriva un vero e proprio screenshot effettuato tramite l'applicazione Mi Fit: scavando all'interno del software è venuta alla luce un'ennesima “conferma”. La versione maggiorata della smartband avrà dalla sua il supporto NFC, utilizzabile – ovviamente – per effettuare i pagamenti.

Volendo fare due più due potremmo ipotizzare che questa versione sarà destinata al mercato europeo. Insomma, Xiaomi avrebbe intenzione di portare la Mi Band 5 con NFC anche da noi, ma con il nome Pro. Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi e bisognerà attendere una conferma da parte della compagnia cinese.

