UMIDIGI BISON è il nuovo rugged phone che punta allo stile

Il produttore cinese sta lavorando ad una nuova serie di smartphone, caratterizzata da un design elegante e un corpo ultra resistente. Diamo il benvenuto a UMIDIGI BISON, nuovo dispositivo in arrivo per il brand che prova a dare uno scossone al settore dei rugged phone puntando sullo stile.

UMIDIGI BISON: design e primi dettagli sulle caratteristiche del nuovo rugged phone

Il poster in copertina e l'immagine in alto rappresentano il primo sguardo dedicato a UMIDIGI BISON, rugged phone caratterizzato da un design atipico per il genere. Frontalmente trova spazio un ampio display con un piccolo notch a goccia, all'interno del quale trova spazio la selfie camera. Il retro è la vera sorpresa del dispositivo, con una cover caratterizzata da uno stile da gaming phone. In alto a sinistra troviamo un modulo rettangolare, occupato da una Quad Camera ad L (con un look che ricorda in parte il recente S5 Pro). Il comparto fotografico, almeno su carta, si presenta di tutto rispetto grazie ad un sensore principale da 64 MP.

Lo scopo di UMIDIGI BISON è quello di staccarsi dai soliti canoni dei rugged, proponendo uno stile fresco e moderno, una fotocamera affidabile, senza però rinunciare all'ultra-resistenza. Ovviamente ci aspettiamo il pacchetto completo: impermeabilità, resistenza agli urti e alla polvere, certificazione IP68, una batteria capiente e pulsanti personalizzabili.

Per il momento dovremo pazientare fino a che l'azienda non deciderà di rendere note le specifiche; un altro elemento che incuriosisce non poco è il prezzo di vendita, ma probabilmente si tratterà di un dispositivo economico, nel perfetto stile di UMIDIGI.

Nel frattempo, mentre aspettiamo maggiori dettagli sul nuovo rugged, vi segnaliamo le offerte del brand cinese su AliExpress, disponibili fino al 15 luglio, con sconti fino al 40%. Tra i dispositivi proposti troviamo il modello A7 Pro a 90€ e S5 Pro a 216€, entrambi disponibili con spedizione dall'Europa.

