TikTok Pro: cos’è e perché bisogna stare attenti

Abbiamo assistito, negli scorsi giorni, ad un massiccio ban di applicazioni in India. Si trattava, nello specifico, di 58 app che il governo aveva ritenuto dannose per la propria gente. Anche quelle che, stando ai numeri, guidano le classifiche di vendite nel Paese. Tra queste, infatti, trova spazio anche TikTok, che nella prima metà del 2020 ha totalizzato più di 600 milioni di download nel mondo. Solo in India, però, a maggio le cifre parlavano chiaro: era questo lo Stato con il maggior numero di download di TikTok. Cosa c'entra con tutto questo, allora, questa nuova applicazione arrivata sul mercato, ovvero TikTok Pro?

TikTok Pro è, di fatto, uno spyware

Secondo le ultime informazioni a riguardo, TikTok Pro non è assolutamente un'applicazione ufficiale del brand. Si tratta, infatti, di un programma che nasconde uno spyware, in grado di installare nello smartphone un virus e di danneggiare, purtroppo, lo stesso apparecchio. Lo scopo, ovviamente, è impossessarsi di tutti i dati sensibili degli utenti, che nel frattempo si stanno registrando anche a quest'applicazione. Al suo interno, infatti, troviamo la stessa identica interfaccia di TikTok, con le stesse funzionalità. Peccato che sia stata creata, però, per scopi tutt'altro che nobili.

Questa applicazione di sta diffondendo principalmente su Whatsapp e per SMS, nello stesso momento in cui vengono inviati i link per il download. Ovviamente, però, non si passa attraverso il Play Store per l'installazione, e questo la dice lunga sull'attendibilità di tale software. Se non si vuole mettere a rischio la propria sicurezza, e quella dei nostri dati, è consigliato scaricare sempre le applicazioni dal Play Store e non da fonti alternative. Mi raccomando!

